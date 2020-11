Grande libertà ai Comuni di appioppare sanzioni per un’infrazione odiosa e talvolta pericolosa, parcheggio irregolare. Chi può dare la multa per divieto di sosta: ultime novità. Tutto è cambiato nelle scorse settimane per volontà del Governo: assist ai Comuni, che incassano cifre mirabolanti. Con la legge di conversione del decreto Semplificazioni. Basti dire che si viaggia sui 150 milioni di euro l’anno. Soldi per ripianare i debiti delle amministrazioni e i costi della politica. Il tutto, va detto, coi mezzi pubblici inefficienti che non combattono il Covid, e anzi paiono quasi suoi alleati: infatti, ora si punta tutto sull’auto, protettiva.

Chi può dare la multa per divieto di sosta: ultime novità

Numerosisissimi i soggetti che possono dar multe per divieto di sosta. Fra gli altri, in città, eccoli.

Vigili.

Vigilini, ossia gli ausiliari della sosta, detti anche ausiliari del traffico (con la Cassazione che ha messo numerosi paletti per via degli abusi dei Comuni).

Dipendenti comunali, e dipendenti delle società private o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. In aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese e aree immediatamente limitrofe esclusivamente quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento.

Più i dipendenti delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade. Per tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata connesse all’espletamento delle attività di raccolta rifiuti urbani e alla pulizia delle strade. In aree oggetto dell’attività specifica e aree limitrofe se funzionali alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani.

E ancora: personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Su corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea di trasporto pubblico di persone e aree limitrofe se funzionali alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

Ma sono tutti pubblici ufficiali, anche i netturbini?

Questione aperta e molto controversa. Ma sono tutti pubblici ufficiali, anche i netturbini?

La tesi più accreditata: il personale deve essere nominativamente designato, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione e, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

