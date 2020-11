Comuni ancora più liberi di creare le ZTL: quali multe

Comuni ancora più liberi di creare le ZTL. Non appena arriverà il decreto esecutivo. Possibile la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate. O con accesso o transito vietato. Lo dice il decreto Semplificazioni di recente divenuto legge, e ora gli enti locali sono legittimati a fare Zone a traffico limitato con molti meno vincoli di prima: tutto più facile.

Comuni ancora più liberi di creare le ZTL: telecamere

Il controllo è da remoto. Con telecamere. Attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del ministro dei Trasporti. Che ancora non c’è: quando arriverà, allora i Comuni avranno molta più mano libera.

Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone.

La ZTL può essere piccola, media, o grande come la ZTL Area C di Milano: a pagamento. Oppure come la ZTL Area B: non paghi, ma l’accesso è vietato a chi inquina troppo. Parliamo di condizioni normali. Perché col Covid giustamente ora il Comune ha fatto marcia indietro, seppure in modo tardivo: accorgendosi che l’auto è un guscio salva-vita, al contrario dei mezzi pubblici, Area C e Area B spente.

Accesso ZTL, quale verbale

Per chi entra senza permesso, la multa arriva a casa entro 90 giorni dall’infrazione. Il verbale è di 100 euro incluse le spese di spedizione e accertamento. Se, per errore, si entra 10 volte in un mese, si pagano 1.000 euro. Chi prende multe seriali di questo tipo può provare a fare ricorso al Giudice di Pace, sostenendo il vero: un errore che ha portato alla catastrofe economica. Con la speranza di non pagare niente o di pagare una sola multa.

