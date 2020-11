Nuova Peugeot 308: svelati i prezzi e gli allestimenti per il Regno Unito

Peugeot ha annunciato nelle scorse ore i prezzi e gli allestimenti completi per la nuova Peugeot 308 dedicati al Regno Unito e con consegne che inizieranno a breve. La versione Active Premium entry-level parte da 21.310 sterline (23.758 euro).

Per celebrare il lancio della nuova 308 in UK, la casa automobilistica francese ha anche creato un’animazione unica che mostra l’evoluzione della sua vettura negli ultimi cinque decenni, a partire dalla 304 lanciata nel 1969.

Nuova Peugeot 308: la casa del Leone ha annunciato la gamma per il mercato britannico

La nuova vettura è disponibile sia in versione berlina che station wagon. Per il 2020, le caratteristiche esterne migliorate includono la nuova colorazione Vertigo Blue e i nuovi cerchi in lega Zircon da 16″ opzionali con taglio a diamante. L’auto continua ad offrire l’opzione Black Pack disponibile con l’allestimento GT Premium.

Con questo pacchetto, la maggior parte delle caratteristiche esterne cromate vengono sostituite da una finitura in nero lucido, inclusi la griglia anteriore, una cornice dei fendinebbia anteriori e le coperture dei finestrini laterali. Il Black Pack include poi dei cerchi in lega diamantati da 18″ in Satin Black.

All’interno, la nuova Peugeot 308 dispone del sistema di infotainment i-Cockpit con quadro strumenti digitale da 10 pollici di serie e display head-up. La dotazione standard comprende anche uno schermo touch a colori ad alta definizione da 9.7 pollici con supporto Android Auto ed Apple CarPlay.

L’allestimento Allure dispone anche del navigatore 3D con riconoscimento vocale e avvisi TomTom Traffic. Per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida, le versioni GT, GT Premium e GTi sono dotate di serie del Driver Sport Pack il quale include il pulsante Sport che aumenta la reattività del servosterzo e dell’acceleratore per un’esperienza di guida più sportiva.

Tanti sistemi di assistenza alla guida e diversi motori fra cui scegliere

A bordo della nuova Peugeot 308 ci sono anche diversi sistemi di assistenza alla guida a seconda dell’allestimento scelto. Esempi sono il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, Visio Park 1 con telecamera posteriore a 180° e funzione Park Assist, frenata automatica di emergenza di ultima generazione con avviso di collisione, Active Lane Departure Warning con correzione fino a 65 km/h, riconoscimento dei segnali stradali, sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e altro ancora.

Arrivando ai propulsori, la nuova 308 è disponibile con una gamma di propulsori efficienti sia a benzina che diesel. I propulsori a benzina sono i PureTech 110 e 130 da 1.2 litri. Entrambi propongono un cambio manuale a 6 marce oppure la versione 130 può essere abbinata anche a una trasmissione automatica a 8 rapporti.

Per quanto riguarda i diesel, abbiamo il BlueHDi 130 da 1.5 litri che può essere affiancato a un cambio manuale a 6 marce oppure automatico a 8 rapporti. Da notare che la nuova Peugeot 308 GT è dotata di una motore turbo PureTech da 1.6 litri che sviluppa una potenza di 264 CV e 340 nm per uno scatto da 0 a 96 km/h in 6 secondi.

Ecco gli allestimenti disponibili

La gamma della vettura inizia con l’allestimento Active Premium con motore PureTech 110 da 1.2 litri e cambio manuale a 6 marce al prezzo di 21.310 sterline. Questo propone di serie cerchi in lega Quartz da 16″, sistema di infotainment i-Cockpit e sensori di parcheggio posteriori. Un gradino sopra abbiamo la versione Allure che parte da 23.280 sterline (25.954 euro) mentre ancora più in alto c’è l’allestimento GT che parte da 26.630 sterline (29.689 euro).

Infine, al top della gamma della nuova Peugeot 308 troviamo la versione GTi al prezzo di 31.985 sterline (35.659 euro) che propone differenziale a slittamento limitato Torsen, cerchi in lega Carbone da 19″ bicolore con taglio a diamante, doppio scarico e diffusore posteriore nero. Troviamo inoltre un’altezza da terra inferiore di 11 mm e pinze freno Peugeot Sport rosse con dischi anteriori da 380 mm.

All’interno, invece, troviamo volante in pelle Pieno Fiore Mistral con cuciture rosse, sedili avvolgenti GTi con regolazione lombare elettrica per guidatore e passeggero anteriore e rivestimento dei sedili in alcantara ed effetto pelle con impunture rosse e funzione massaggio.

