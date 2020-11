Citroen C21: ecco cosa sappiamo del futuro compact SUV per l’India

Il primo prodotto Groupe PSA sviluppato in India sarà un nuovissimo SUV sotto i 4 metri, nome in codice Citroen C21. L’azienda francese ha avviato i test locali del prossimo SUV compatto Citroen C21. Il modello avvistato appariva pesantemente mimetizzato. Tuttavia, è visibile che il modello in arrivo avrà una presenza audace con passaruota svasati, parte anteriore molto verticale e un paraurti di grandi dimensioni.

Il SUV che sarà sotto i 4 metri di lunghezza sarà basato sulla piattaforma Groupe PSA CMP (EMP1). Questa piattaforma modulare è attualmente alla base di diversi prodotti globali di Groupe PSA. In effetti, anche la popolare berlina Peugeot 208 si basa su questa piattaforma. La nuova piattaforma CMP è compatibile con diversi stili di carrozzeria tra cui hatchback, berlina e SUV. Questa piattaforma può anche ospitare diversi tipi di motori come benzina, diesel, ibrido ed elettrico.

Si prevede che il prossimo SUV compatto Citroen sarà dotato di un singolo motore a benzina turbo da 1,2 litri. Probabilmente produrrà circa 130 CV, questo motore dovrebbe essere offerto con opzioni di cambio manuale e automatico. Citroen potrebbe anche offrire il SUV compatto C21 con un motore 1.2L benzina aspirato e 1.5L diesel.

È stato riferito che i prodotti Citroen sviluppati localmente saranno lanciati nella seconda metà del 2021. Il nuovo modello arriverà probabilmente durante le festività natalizie del 2021. La società sta anche preparando una berlina di medie dimensioni.

