Citroën lancia in Italia la nuova soluzione digitale Videocheck

Citroën permette ai suoi clienti di ottimizzare il loro tempo utilizzando una nuova soluzione digitale per gli interventi da eseguire in officina chiamata Videocheck. Si tratta di un’applicazione che consente di realizzare un video del veicolo ed inviarlo al cliente. In questo modo, la casa automobilistica francese mantiene trasparenza, fiducia e vicinanza con i propri clienti.

Una soluzione che si rivela molto efficace soprattutto in questo periodo difficile in cui gli spostamenti sono limitati. Abbiamo visto come la digitalizzazione consente l’implementazione di nuove strategie per soddisfare le esigenze dei clienti. La soluzione Citroën Videocheck digitale è stata proprio lanciata per soddisfare esattamente le aspettative degli utenti.

Citroën Videocheck: la nuova soluzione digitale per catturare video da inviare al cliente da remoto

A partire dal suo lancio avvenuto nel gennaio 2019, il servizio è stato implementato in Europa, Sud America e Africa. Ora è disponibile in 30 paesi (fra cui l’Italia) e in 3000 punti vendita. Ad oggi, il 94% dei clienti è soddisfatto di questo nuovo servizio innovativo ideato da Citroën e il 60% degli interventi addizionali da eseguire viene confermato dai clienti.

Come anticipato poco fa, l’applicazione consente di registrare una clip del veicolo e inviarla al cliente per una maggiore trasparenza. In questo modo, l’utente può confermare da remoto e quindi in sicurezza gli eventuali interventi da eseguire alla propria vettura. Inoltre, questa soluzione permette al cliente di evitare spostamenti.

La casa automobilistica francese spiega che l’obiettivo di questo servizio è quello di rendere fluido e semplice il rapporto con il cliente. Citroën sta sviluppando delle soluzioni per rimanere il più vicino possibile ai propri clienti. Oltre a Videocheck, il brand di PSA ha anche lanciato Citroën Advisor qualche anno fa. Si tratta di un sito di recensioni online interattivo che ora è disponibile in 62 paesi e vanta oltre 400.000 recensioni.

A queste si aggiungono altre soluzioni adottate dai riparatori autorizzati Citroën per garantire un’assistenza completa anche a distanza come ad esempio l’appuntamento online prenotabile via Web in qualsiasi momento oppure il Pick up & Delivery Service che consente di ritirare la vettura direttamente presso il domicilio del cliente da un addetto e dove verrà riconsegnata al termine dell’intervento di manutenzione.

