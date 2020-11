Avon AS7: ecco il nuovo pneumatico quattro stagioni dell’azienda

Avon Tyres ha presentato nelle scorse ore un nuovo pneumatico quattro stagioni per il 2020. La nuova gomma si aggiunge alla gamma di modelli PCR (Passenger Car Radial) e SUV (Sport Utility Vehicle) con il nome di Avon AS7. Naturalmente, la gomma all season dispone della marcatura M+S e di quella 3PMSF.

Gavin Edwards, direttore generale del Centro Tecnico Europeo di Cooper Tyres Europe, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiungere un prodotto per tutte le stagioni alla gamma Avon Tyres. Assieme alle nostre offerte dedicate per l’estate e l’inverno, l’AS7 offrirà ai consumatori il meglio di entrambe le tipologie“.

Avon AS7: il nuovo pneumatico promette di offrire il meglio delle gamme estate e inverno

Il nuovo pneumatico AS7 vanta diverse caratteristiche interessanti che gli permettono di essere migliore rispetto ai modelli precedenti e di vantare componenti per assicurare una durata più lunga.

Avon Tyres afferma che la nuova gomma è dotata di un’impronta uniforme, un’usura ottimizzata e lamelle e scanalature laterali in 3D che garantiscono delle ottime prestazioni in frenata sul bagnato, oltre a un’ottima evacuazione dell’acqua. La nuova Avon AS7 è fatta principalmente di silice e resina in modo da adattarsi alle temperature di tutto l’anno.

Il nuovo pneumatico quattro stagioni di Avon Tyres arriverà sul mercato con l’etichettatura europea B in quanto è stato progettato presso la sede centrale presente a Melksham (nel Regno Unito).

Inizialmente, il produttore britannico prevede di commercializzare l’Avon AS7 in 19 misure con diametro da 15 a 18″. Nel secondo trimestre del prossimo anno, invece, arriveranno altre 16 misure in grado di adattarsi anche a cerchi fino a 19″.

