Euro NCAP: Niels Ebbe Jacobsen è il nuovo presidente

I membri di Euro NCAP (European New Car Assessment Programme – il programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di auto), che si occupa di definire le modalità di valutazione della sicurezza passiva delle nuove auto tramite delle prove specifiche, hanno eletto Niels Ebbe Jacobsen presidente del consiglio di amministrazione per il prossimo mandato.

Dopo essere entrato a far parte del consiglio nel 2019 per conto dell’ICRT, Jacobsen succederà all’attuale presidente Pierre Castaing. Niels Ebbe Jacobsen è l’amministratore delegato dell’ICRT (International Consumer Research & Testing), un consorzio di consumatori indipendente con sede nel Regno Unito con oltre 30 membri in tutto il mondo.

Euro NCAP: il nuovo presidente è Niels Ebbe Jacobsen

L’ICRT è uno dei membri fondatori di Euro NCAP. Prima che Jacobsen arrivasse nel consorzio, era direttore di Consumer Reports, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata a test imparziali sui prodotti, oltre ad aver guidato il dipartimento di test e ricerca presso il Danish Consumer Council.

In merito alla sua nuova carica, Niels Ebbe Jacobsen ha detto: “A differenza di molti membri del consiglio di amministrazione di Euro NCAP, non ho una profonda esperienza nella sicurezza automobilistica ma, con decenni di esperienza in posizioni di consiglio e di leadership, spero di mettere in gioco altri elementi. Ciò include l’attenzione su visione, missione, strategia e governance, nonché una prospettiva più ampia per i consumatori nella mobilità e nel cambiamento guidato da nuove tecnologie come sensori, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Per una profonda esperienza nella sicurezza automobilistica, continuerò a fidarmi dei miei colleghi membri del consiglio di amministrazione di Euro NCAP e del segretariato“.

Il presidente uscente invece ha affermato: “Vorrei esprimere un sentito ringraziamento al consiglio di amministrazione di Euro NCAP per il loro sostegno negli ultimi anni e mi congratulo con Niels Ebbe Jacobsen per la sua elezione come nuovo presidente. Decenni di eccezionale lavoro sulla sicurezza stradale presso Euro NCAP hanno avuto un profondo impatto sulla sicurezza dei veicoli e sugli standard globali e sulle legislazioni nazionali e regionali. Sono convinto che sotto la guida di Niels, Euro NCAP continuerà a lasciare un segno nella sicurezza stradale in Europa“.

