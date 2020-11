Peugeot 508: ecco le novità della gamma 2021

Con l’arrivo del model year 2021, Peugeot ha deciso di aggiornare la gamma italiana della sua Peugeot 508 con l’introduzione degli allestimenti Active Pack, Allure Pack e GT Pack. Questi vanno ad affiancarsi ai tre standard già disponibili Active, Allure e GT.

In aggiunta, la casa automobilistica francese ha deciso di introdurre altre novità interessanti come ad esempio le nuove colorazioni Blu Celebes e Rosso Elixir e il motore diesel BlueHDi da 2 litri da 160 e 180 CV non più disponibile in gamma.

Peugeot 508 2021: scopriamo insieme le novità della gamma 2021

La 508 2021 porta con sé le versioni Hybrid (ibride plug-in) con potenza di 225 CV mentre, per quanto riguarda le motorizzazioni a combustione interna, abbiamo il benzina PureTech da 1.2 litri con potenza di 130 CV e PureTech da 1.6 litri da 180 e 225 CV e il diesel BlueHDi da 1.5 litri da 130 CV di potenza. Tutti i propulsori sono abbinati esclusivamente a un cambio automatico a 8 rapporti.

Il BlueHDi 1.5 a gasolio è l’unico powertrain disponibile in tutti gli allestimenti della Peugeot 508 MY 2021, compresa la configurazione Active Business. Parlando dei tre nuovi allestimenti, l’Active Pack aggiunge sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore Visiopark con visione a 180° e il sistema Keyless.

L’allestimento Allure Pack aggiunge il pacchetto Drive Assist Plus Pack, il cruise control adattivo con sistema Stop & Go e Lane Positioning Assist, due porte USB sia anteriormente che posteriormente e i sedili anteriori AGR con regolazione lombare elettrica, inclinazione della seduta e cuscino estendibile.

Infine, la gamma della 508 2021 è costituita dall’allestimento GT Pack il quale porta con sé il sistema Active Suspension Control, le telecamere Visiopark a 360°, sedili anteriori con funzione di riscaldamento, interni in alcantara e pelle Sellier in Nero Mistral, volante in pelle Pieno Fiore con logo dedicato, inserti in mogano, specchietto retrovisore interno elettrocromico, cerchi in lega Augusta da 19″, Full Park Assist e impianto audio Hi-Fi Focal.

Arrivando ai prezzi, la Peugeot 508 2021 parte da 32.500 euro mentre la versione station wagon da 33.500 euro.

