Jeep Renegade Bronze Edition arriva in Messico

Jeep Renegade Bronze Edition 2021 si presenta come un’edizione speciale che rafforza il portafoglio di prodotti del marchio americano di Fiat Chrysler in Messico. Jeep Renegade Bronze Edition 2021 sfoggia il fantastico Deep Brown con griglia e accenti in bronzo, stemmi abbinati e luci nere, oltre a cerchi in alluminio bronzo da 19 pollici. Gli interni sono in pelle Deep Brown. Questa particolare versione di Renegade dispone del motore E-TorQ EVO da 1,8 litri con 130 CV, accoppiato a una trasmissione automatica a 6 velocità con trazione anteriore.

Il consumo di carburante è di 14,29 km / litro nelle prestazioni combinate, il che lo rende uno dei leader in questo senso. In sicurezza, offre più di 70 funzioni avanzate, come airbag per le ginocchia del conducente, airbag a tendina per conducente e passeggero, airbag laterali anteriori, Cruise Control, Trailer Stability Control (TSD), Traction Control, Controllo elettronico della stabilità (ESC), Distribuzione elettronica dei freni (EBD), Sistema antibloccaggio (ABS) Freni, Immobilizzatore del motore, Monitoraggio della pressione dei pneumatici, Sistema di allarme acustico e visivo della cintura di sicurezza frontale.

Renegade Bronze Edition 2021 presenta un doppio tetto apribile panoramico CommandView. il nuovo design dei fari con tecnologia LED e fanali posteriori. La Renegade Bronze Edition 2021 presenta interni esclusivi in ​​pelle Deep Brown e pannelli delle portiere Deep Brown. Inoltre, dispone di aria condizionata automatica bi-zona, sedili rivestiti in pelle, quadro strumenti Premium da 7″ con schermo TFT a colori, ingresso passivo e pulsante di accensione Keyless Enter ‘n Go, porta oggetti sotto il sedile del passeggero, specchietto retrovisore elettrocromico, sistema di comando vocale e sistema Uconnect da 8,4 ”con Apple Carplay e Androir Auto.

Jeep Mexico offre Jeep Renegade 2021 con tre livelli di allestimento nel nostro mercato: Sport, Latitude e Limited. Accompagnando il lancio di questa edizione speciale di Jeep Renegade per la seconda volta, VANS Mexico celebra l’arrivo di Jeep Renegade Bronze Edition 2021 presentando la collezione 66 Supply, una varietà versatile di abbigliamento e accessori per uomo e donna, che dà una svolta al classico verde militare abbinandolo a colori accesi come il magenta o il giallo vibrante in capi ricchi di dettagli con tutto lo stile Off The Wall.

