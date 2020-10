Jeep dedica un video al nuovo Jeep Renegade Moab

Il deserto del Moab, situato nello Utah, è molto famoso per i suoi paesaggi davvero unici. Per viaggiare in un luogo con condizioni climatiche particolari come questo è necessario avere il veicolo giusto. Perciò, Jeep ha deciso di lanciare lo speciale Jeep Renegade Moab un po’ di giorni fa in Brasile, pubblicando su YouTube anche un video dedicato proprio a questo particolare modello.

Nello specifico, il nuovo filmato parla delle caratteristiche del deserto del Moab e mostra in azione un esemplare del nuovo Renegade Moab. Questo SUV è stato creato per omaggiare il deserto, luogo in cui ogni anno nel periodo pasquale si svolge un evento ideato dagli appassionati di off-road ed è diventato per Jeep praticamente un laboratorio a cielo aperto per testare le prestazioni off-road dei suoi modelli.

Jeep Renegade Moab: la casa americana lancia un video dedicato al nuovo SUV e al deserto del Moab

La nuova versione porta il miglior motore turbo della sua categoria in una fascia di prezzo più bassa, diventando il veicolo diesel più conveniente presente in Brasile. A bordo del Renegade Moab troviamo alcune caratteristiche uniche come il cambio automatico a 9 rapporti, la trazione 4×4, il selettore con cinque modalità di guida e il sistema Hill Descent Control.

Oltre a questo, il SUV dispone del sistema di infotainment Uconnect con schermo da 7 pollici, aria condizionata bi-zona, sensori di parcheggio posteriori e fari fendinebbia. Il veicolo è dotato di pneumatici per uso misto, ganci neri nella parte anteriore e posteriore e cerchi in lega da 17″ e griglia anteriore neri.

La casa automobilistica americana propone il Jeep Renegade Moab in cinque diverse colorazioni chiamate Verde Recon, Branco Ambiente, Prata Billet, Cinza Antique e Preto Carbon.

