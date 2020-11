Nuova Peugeot 2008 esplora le Dolomiti Friulane

La nuova Peugeot 2008, grazie alle sue caratteristiche, è pronta ad affrontare anche le sfide più difficili, incluso il lago artificiale di Barcis in Friuli-Venezia Giulia con le sue acque che si colorano dal verde al celeste riflettendo la natura circostante.

La nuova 2008 riesce a fondere perfettamente stile e tecnologia con il suo sistema di infotainment i-Cockpit 3D sviluppato dalla casa automobilistica francese che adesso propone un’innovativa strumentazione tridimensionale per far evolvere l’esperienza di guida in una nuova dimensione.

Nuova Peugeot 2008: il SUV compatto visita il lago artificiale di Barcis

Gli interni del SUV compatto sono particolarmente attenti al comfort dei passeggeri e inoltre abbiamo le più recenti tecnologie che riguardano la sicurezza grazie ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Questi hanno raggiunto il massimo livello di autonomia concesso dalla legge e contribuiscono a elevare le qualità della vita di questo veicolo.

La contemporaneità dell’ultima generazione della Peugeot 2008 viene testimoniata anche da una gamma di motori che permette di accontentare qualsiasi automobilista. Infatti, il SUV può essere scelto con propulsori diesel BlueHDi, benzina PureTech o 100% elettrico.

Naturalmente, quest’ultima è l’opzione più apprezzata dall’ambiente in quanto produce zero emissioni di CO2 e inoltre consente di accedere a diversi vantaggi fra cui la possibilità di percorrere le zone a traffico limitato (ZTL) delle città.

