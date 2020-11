Niente da fare: il nostro Paese non si scrolla di dosso l’etichetta di automobilisti e passeggeri che infrangono il Codice della Strada. Obbligo cinture in Italia: l’Ue ci boccia. Lo dice il Rapporto 2020 sulla sicurezza stradale dell’ITF (International Transport Forum) dell’OECD_ fornisce una panoramica della sicurezza stradale per i 42 Paesi che partecipano al gruppo di lavoro permanente sulla sicurezza stradale. Si chiama Gruppo IRTAD (International Traffic Safety Data and Analysis Group).

Obbligo cinture in Italia: siamo messi male

Come evidenzia l’Asaps, l’Italia è nella parte bassa della classifica sull’uso delle cinture di sicurezza anteriori 60%. Al penultimo posto nell’uso di quelle posteriori, appena l’11%. Le strade più sicure rimangono le autostrade, mentre le strade extraurbane registrano il tasso di mortalità più elevato. Proprio quelle dove in Italia diminuiscono le pattuglie.

Ricordiamo che il guidatore ha l’obbligo della cintura. Idem il passeggero davanti. Tutti i passeggeri dietro devono allacciarla, anche se spesso non lo fanno.

Quali multe e risarcimenti Rca senza cintura

Il guidatore senza cintura viene sanzionato con una multa di 83 euro e il taglio di cinque punti-patente. Con la recidiva biennale (2 multe in 2 anni), 83 euro più la sottrazione (immediata) di 5 punti della patente. Cui si aggiunge la sospensione della licenza da uno a 3 mesi. Per il passeggero, 83 euro. Multe di 81 euro col taglio di cinque punti-patente a chi circola senza il seggiolino salvabebè. Invece, con un bimbo alto meno di un metro e mezzo in auto, sanzione di 83 euro e sottrazione di cinque punti. Infine, il guidatore che viaggia senza cintura e subisce un incidente senza colpa ferendosi, si vede ridurre il risarcimento Rca dalla propria assicurazione. Se la compagnia riesce a dimostrare che, con la cintura, le lesioni sarebbero state inferiori o addirittura nulle.

