Michelin e.Primacy: presentato il nuovo pneumatico attento all’ambiente

Michelin ha presentato nelle ultime ore il nuovo pneumatico e.Primacy. Si tratta della prima gomma progettata per massimizzare l’efficienza e le prestazioni senza però impattare molto sull’ambiente. Con il nuovo e.Primacy, Michelin ha modificato parecchio la progettazione e lo sviluppo.

Innanzitutto, il nuovo pneumatico è stato progettato appositamente per i veicoli elettrificati ma comunque rende più efficiente la guida di qualsiasi vettura. La e presente prima di Primacy significa economia, elettrico ed efficienza. Parliamo di tre caratteristiche che il produttore di pneumatici ha portato a un livello successivo.

e.Primacy: Michelin presenta il suo ultimo pneumatico che impatta poco sull’ambiente

Durante lo sviluppo del Michelin e.Primacy, l’azienda ha tenuto conto dell’impatto di CO2 derivante dalla produzione, dalla logistica e dall’uso dello stesso. Nonostante ciò, Michelin non ha affatto rinunciato al comfort e alla sicurezza di guida con A in resistenza al rotolamento e A/B in frenata sul bagnato.

Nel corso dei vari test comparativi, utilizzando una Volkswagen Golf 1.5 TSI, il nuovo e.Primacy ha assicurato un risparmio di carburante di 0,21 litri ogni 100 km che si traducono in circa 80 euro in meno per l’intera durata della gomma.

Per quanto riguarda le auto elettriche, questo risparmio si traduce in un miglioramento dell’autonomia del 7%. Ad esempio, la Volkswagen eGolf utilizzata da Michelin per effettuare le varie prove, ha registrato un 30 km in più di autonomia con una singola ricarica.

Lo sviluppo del nuovo Michelin e.Primacy tramite il Lifecycle Assessment ha permesso di eliminare 174 grammi di CO2 durante l’intera vita utile della gomma ed equivalgono alle emissioni di un veicolo usato nei test per 1600 km di percorrenza. L’intera fase di progettazione della nuova gomma verrà utilizzata da Michelin per sviluppare tutti i modelli di prossima generazione.

Il nuovo pneumatico si affianca alle serie Primacy 4 e Pilot Sport 4 e sarà prodotto in Spagna, Italia e Germania, principalmente nello stabilimento di Cuneo. Il noto produttore di gomme ha dichiarato che il nuovo e.Primacy sarà disponibile esclusivamente per il mercato europeo a partire dalla primavera del 2021 in 56 dimensioni da 15 a 20″.

