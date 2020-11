Jeep sta preparando grandi lanci per l’America Latina

L’immagine di Jeep nel continente latino americano ha avuto un prima e un dopo l’inizio della produzione in Brasile, momento in cui molti dei suoi modelli considerati fino a quel momento del segmento premium, sono diventati più accessibili e disponibili a un numero maggiore di clienti.

Il veicolo iconico di questo cambiamento è stato sicuramente la Jeep Renegade, il SUV compatto che è diventato l’entry level nella gamma del marchio. Poi, ci sono stati casi specifici come il Jeep Compass, un SUV del segmento medio che sta ottenendo in Brasile in special modo un discreto successo.

Ora, il marchio continua a pianificare il suo futuro nella regione e sono diverse le novità che proporrà per i prossimi mesi, che saranno fondamentali in due segmenti di grande crescita e forte domanda, come SUV e pickup, e nella categoria di quelli elettrici.

All’interno della gamma di modelli che il marchio ha in programma di presentare nella regione, alcuni saranno prodotti in Brasile, mentre altri arriveranno dagli Stati Uniti. Alcune dichiarazioni sono state rilasciate dai dirigenti dell’azienda in occasione della conferenza stampa organizzata per presentare il reality show Jeep Challenge Brasile.

Alexandre Aquino, manager dell’azienda, ha rivelato che una delle novità riguarderà Jeep Compass, che all’inizio del prossimo anno avrà un restyling con l’inserimento di un nuovo motore 1.3.

Un altro dei modelli che saranno fondamentali nella proposta Jeep è un SUV a sette posti, che sarebbe ispirato alla nuova Jeep Grand Cherokee e non alla Compass, come si è ipotizzato, perché avrà più tecnologia. La sua piattaforma sarà la Small Wide, la stessa di Renegade, Fiat Toro e 500X e quindi anche Compass.

Questo lancio è previsto per la seconda metà del 2021. Sotto il cofano si dice che il SUV avrà motori diesel e benzina e negli ultimi mesi si è già visto nei test e talvolta anche con il SUV Fiat Argo. Il suo lancio è previsto per la seconda metà del prossimo anno.

Dei modelli che saranno prodotti in Brasile, troveranno spazio anche Jeep Wrangler e Gladiator, il pick-up che deriva dalla Wrangler. Questi due modelli però dovrebbero continuare ad essere prodotti solo ed esclusivamente negli Stati Uniti.

