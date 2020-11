Peugeot 208 2021 riceve due nuovi allestimenti in Brasile

La nuova Peugeot 208 è ora disponibile in Brasile in due nuovi allestimenti chiamati Like e Like Pack. Entrambi dispongono di una trasmissione manuale a 5 velocità e partono rispettivamente da 65.990 R$ e 69.990 R$.

A differenza del mercato argentino, in Brasile la 208 entry-level è equipaggiata dal motore EC5M da 1.6 litri a 16V al posto del tre cilindri PureTech 1.2. Tale powertrain è in grado di sviluppare una potenza fino a 118 CV a 5750 g/min e 159 nm di coppia massima a 2750 g/min.

Nuova Peugeot 208: in Brasile debuttano gli allestimenti entry-level Like e Like Pack

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica francese, la versione Like è focalizzata sui gestori di flotte mentre la Like Pack è destinata ai privati.

L’equipaggiamento di serie offerto dalla nuova Peugeot 208 Like Pack include aria condizionata, sterzo elettrico, airbag frontali e laterali, controllo di stabilità e trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, impianto audio con sei altoparlanti, cinture di sicurezza a tre punti, volante multifunzione, computer di bordo, indicatori di direzione negli specchietti retrovisori esterni, pilota automatico con limitatore di velocità e poggiatesta per tutti i sedili.

In aggiunta, l’allestimento Like Pack propone sterzo con regolazione in altezza e profondità, specchietti esterni in tinta con la carrozzeria, antenna sul tetto, strisce cromate sul cruscotto e sulle prese d’aria dell’aria condizionata, sedile del conducente regolabile in altezza, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, sistema di infotainment con schermo da 7 pollici, chiave con telecomando e tanto altro ancora.

Con un corpo lungo 4055 mm, largo 1745 mm, alto 1430 mm e con un passo di 2540 mm, la Peugeot 208 2021 è disponibile anche nelle versioni Active, Active Pack, Allure e Griffe con prezzi compresi tra 74.990 R$ e 94.990 R$.

Tutti gli allestimenti sono equipaggiati dallo stesso motore EC5M abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti. Infine, la casa automobilistica francese dovrebbe portare in Brasile la versione completamente elettrica Peugeot e-208.

Vi lasciamo con il listino completo dei prezzi proposti in Brasile:

Like 1.6 MT: 65.990 R$ ( 10.070 euro)

euro) Like Pack 1.6 MT: 69.990 R$ ( 10.680 euro)

euro) Active 1.6 AT: 74.990 R$ ( 11.443 euro)

euro) Active Pack 1.6 AT: 82.490 R$ ( 12.588 euro)

euro) Allure 1.6 AT: 89.490 R$ ( 13.656 euro)

euro) Griffe 1.6 AT: 94.990 R$ ( 14.496 euro)

