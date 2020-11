Secondo lockdown anti coronavirus in Italia. Ma cosa dice il Dpcm sulle vetture in affitto? Noleggio auto con obbligo di igienizzazione. Quello che le società di noleggio dicono di fare da tempo, adesso viene messo nero su bianco. I noleggiatori da domani, venerdì 6 novembre, dovranno assicurare la pulizia dei veicoli prima di ogni nuova consegna.

Noleggio auto con obbligo di igienizzazione: come funziona

Il cliente A prende l’auto a noleggio, la riconsegna. La società di noleggio fa un’opera certosina di disinfezione fuori e dentro. Da pulire con la massima precisione le superfici toccate più di frequente: volante, leva del cambio (se c’è), display, manopole, pulsanti. Dopodiché tocca al cliente B usare la macchina. Cui seguirà la pulizia, e così via per il cliente C e per gli altri.

Giustamente, per i servizi di bike sharing e di car sharing, dovrà essere sempre raccomandata l’igienizzazione frequente delle mani da parte dei clienti.

È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso presso la struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio. Negli uffici, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli utenti.

Comunque, se un utente ritiene che ci sia poca pulizia all’interno della vettura, può sempre dirlo alla società di noleggio, tanto più in epoca di Covid con le infezioni che schizzano alle stelle.

Al di là del coronavirus, è sempre bene controllare le condizioni del mezzo prima di iniziare a guidare. Se ci sono problemi dentro o fuori, tutto va segnato sul contratto. Così, a fine noleggio, alla riconsegna, non potranno sorgere equivoci. I danni procurati si pagano con addebito sulla carta di credito.

Monopattini elettrici a noleggio: cautela

Peccato solo manchi una parte relativa ai monopattini elettrici a noleggio in città. Basta immaginare che un monopattinista fa cadere saliva alla fine del noleggio sullo strumento, poi toccato da un altro monopattinista che prende in affitto immediatamente dopo il dispositivo, ed ecco il pericolo. Massima cautela.

