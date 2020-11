Giappone: diventa virale un video del ladro che saluta i poliziotti dopo aver rubato la loro auto

Sarà che in Giappone certe cose non succedono proprio tutti i giorni, visto che già i furti di vetture sono un fatto più unico che raro, ma sapere che un uomo si prende gioco persino dei poliziotti rubando la loro vettura di ordinanza lascia per un attimo con mezzo sorriso stampato in faccia.

Non c’è nemmeno bisogno di dirlo che chiaramente il video che ha immortalato la scena (peraltro di pochissimi secondi) è diventato nel giro di pochissimo tempo decisamente virale in giro per il mondo. La scena non è ben chiara, ma i poliziotti non erano a bordo della loro vettura di ordinanza visto che dal video si percepisce che la coppia di malcapitati si trovava per strada quando la loro auto ha cominciato a muoversi: a bordo c’era un uomo che si è preso gioco di loro alzando anche la mano, col braccio fuori dal finestrino, salutando i due sprovveduti.

Il video si è diffuso velocemente

Capire il perché di un’azione decisamente goliardica appare particolarmente difficile a causa dei pochissimi dati a disposizione. Di certo la scena ha fornito il La per appurare una scena decisamente simpatica che in un attimo ha fatto il giro del web grazie ad un video che ha immortalato i secondi immediatamente successivi al furto con annesso saluto.

Non possiamo sapere se i due poliziotti sono poi riusciti a prendere il simpatico ladro, recuperando anche la berlina di ordinanza. La scena appare comunque più simile a una goliardata che ad un furto vero e proprio. Meglio riderci sopra.

Di seguito il video divenuto virale

