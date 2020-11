Alfa Romeo Stelvio premiato da Auto Motor und Sport grazie al suo design

Il design dell’Alfa Romeo Stelvio ha convinto i lettori della famosa rivista automobilistica Auto Motor und Sport che lo hanno eletto vincitore della categoria Large SUV in occasione dell’Autonis Design Award 2020.

Klaus Busse, Head of Design di FCA EMEA, ha commentato il premio ricevuto dalla famosa rivista automobilistica tedesca affermando: “Siamo orgogliosi di ricevere il prestigioso Autonis Award per Alfa Romeo Stelvio come il SUV più bello della sua categoria dai lettori di Auto Motor und Sport. Questo premio è un riconoscimento del valore del design italiano e del linguaggio estetico di Alfa Romeo che è in grado di fondere sapientemente eccellenti proporzioni con elementi ricchi di carattere e magnifiche superfici dall’aspetto artigianale”.

Alfa Romeo Stelvio: il primo SUV del Biscione riceve un importante riconoscimento in Germania

Busse ha proseguito dicendo: “Insieme a Stelvio, Auto Motor und Sport ha già premiato in passato i modelli Giulia, MiTo e Giulietta come le vetture più belle nelle rispettive categorie. Inoltre, per due anni di seguito, Alfa Romeo si è aggiudicata il titolo di Marchio di design dell’anno”.

Esattamente 16.182 sono i lettori del magazine Auto Motor und Sport e gli utenti dei canali social che hanno espresso il proprio voto sui circa 100 modelli suddivisi in 10 categorie inseriti nel contest Autonis. I risultati di queste categorie sono caratterizzati da una media di voti positivi e negativi ricevuti dai singoli modelli.

Ogni veicolo partecipante al premio riceveva quattro voti per categoria, due per il maggior apprezzamento e due per le forme ritenute meno convincenti. Naturalmente, i voti positivi sono stati predominanti nel caso dell’Alfa Romeo Stelvio che ha ottenuto il 20,4% dei voti nella categoria Large SUV dell’Autonis Design Award 2020.

