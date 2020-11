Fiat Chrysler valuta partnership con agenzia pubblicitaria per il razzismo del suo fondatore

Un’agenzia pubblicitaria di Dallas che ha aiutato Fiat Chrysler Automobiles a creare alcuni dei suoi spot pubblicitari più importanti sta lottando contro un’ondata di defezioni dei clienti a causa delle osservazioni razziste del suo fondatore, e un dirigente della FCA ha detto che la casa automobilistica sta ora valutando il suo rapporto con l’agenzia.

Il gruppo Richards, che fino a poco tempo fa era guidato dalla leggenda del settore e fondatore Stan Richards, è nel bel mezzo di una crisi che minaccia di far affondare l’azienda sui commenti secondo cui gli annunci proposti per Motel 6 erano “troppo neri” e avrebbero potuto spegnere “il suo suprematismo bianco costituente”, secondo quanto rivelato dai rapporti di Ad Age e The Dallas Morning News.

Dopo che quello scambio è venuto alla luce, Richards, che secondo quanto riferito ha fatto le osservazioni durante una riunione del personale il mese scorso, ha detto che si stava “licenziando”. “Se questa fosse una società di proprietà pubblica, sarei licenziato per i commenti che ho fatto. Ma non siamo pubblici, quindi mi licenzio da solo. I nostri dipendenti, prima di tutto, lo meritano “, ha detto Richards in una dichiarazione.” Ho commesso un errore. L’errore più grande della mia vita. Uno che non sarò mai in grado di spiegare adeguatamente o ritirare. Tutto quello che posso dire è che ho sbagliato.”

Richards ha anche pubblicato delle scuse utilizzando la piattaforma di condivisione video Vimeo per docenti, personale e studenti dell’Università del Texas all’Austin Moody College of Communication, dicendo che non ha mai usato insulti razzisti su nessun gruppo etnico e non supporta la supremazia bianca.

L’elenco delle società che hanno abbandonato The Richards Group nella successiva tempesta di fuoco include Motel 6, Home Depot, Orkin, Keurig, Dr Pepper e Advance Auto Parts, secondo Ad Age. Un dirigente di Fiat Chrysler che si occupa delle pubblicità della casa automobilistica ha affermato che la società sta valutando la sua partnership alla luce della situazione.

“Fiat Chrysler crede che l’incitamento all’odio e il razzismo di qualsiasi tipo non debbano mai essere tollerati”, ha dichiarato in una nota il Chief Marketing Officer Olivier Francois. “Abbiamo contattato The Richards Group, una delle tante agenzie creative del roster marketing di FCA, e stiamo valutando il nostro rapporto con loro per determinare come sarà la partnership in futuro”.

Fiat Chrysler collabora con diverse agenzie, ma The Richards Group ha aiutato l’azienda a creare alcuni dei suoi annunci più importanti. Uno degli spot più celebrati dell’azienda, per i cpickup Ram durante il Super Bowl XLVII nel 2013, ha visto la voce del defunto conduttore radiofonico Paul Harvey recitare il suo toccante discorso “So God Made a Farmer”.

