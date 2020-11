Fiat Chrysler: 722 milioni di euro per le emissioni di gasolio in eccesso?

Fiat Chrysler Automobiles ha reso noto che potrebbe affrontare costi fino a 722 milioni di euro (840 milioni di dollari) per risolvere un’indagine del Dipartimento di Giustizia in USA sulle emissioni di gasolio in eccesso e come risultato di sanzioni per il risparmio di carburante.

La società italo americana ha affermato che l’impatto di una sentenza della corte d’appello degli Stati Uniti ad agosto che ha ribaltato la regola dell’amministrazione Trump del luglio 2019 che sospendeva un regolamento della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) con il raddoppio delle sanzioni per le case automobilistiche che non soddisfano i requisiti di efficienza del carburante potrebbe essere significativo .

Fiat Chrysler in un deposito di titoli ha affermato che gli importi “accumulati potrebbero essere fino a € 500 milioni (US $ 581 milioni) a seconda, tra le altre cose, della nostra capacità di implementare azioni future sui prodotti o altre azioni per modificare l’utilizzo dei crediti”. La casa automobilistica ha rifiutato di commentare la notizia per il momento.

Nell’ottobre 2019, Fiat Chrysler ha dichiarato di essere incorsa in una sanzione civile statunitense di 79 milioni di dollari per non aver soddisfatto i requisiti di risparmio di carburante del 2017 dopo aver pagato 77,3 milioni di dollari per i requisiti del 2016. Il deposito di FCA ha affermato che è incerto se “NHTSA farà ricorso contro la sentenza” e non è chiaro se la sentenza verrà applicata retroattivamente all’anno modello 2019.

Se l’aliquota più alta fosse applicata retroattivamente, Fiat Chrysler “potrebbe dover accumulare importi aggiuntivi a causa di maggiori sanzioni CAFE e importi aggiuntivi dovuti in base a determinati accordi per l’acquisto di crediti di emissioni regolamentari”.

Separatamente, FCA ha riconosciuto un accantonamento di 222 milioni di euro (258 milioni di dollari USA) “per risolvere questioni sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti principalmente relative a indagini penali associate a questioni relative alle emissioni di gasolio degli Stati Uniti”.

Fiat Chrysler nel gennaio 2019 ha accettato un accordo di 800 milioni di dollari per risolvere le affermazioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, del California Air Resources Board e dei proprietari secondo cui utilizzava software illegale che produceva risultati falsi nei test sulle emissioni diesel.

FCA ha affermato che i colloqui di risoluzione sono in corso e non è chiaro se raggiungerà un accordo con il Dipartimento di Giustizia. Fiat Chrysler ha accettato separatamente a settembre di pagare 9,5 milioni di dollari per risolvere le accuse di aver indotto in errore gli investitori sulla sua conformità alle normative sulle emissioni.

