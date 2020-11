2 nuovi SUV Citroen in arrivo in India nel 2021

Groupe PSA lancerà ufficialmente il suo primo prodotto nel mercato indiano nel 2021. La società introdurrà il SUV premium Citroen C5 Aircross a 5 posti nel primo trimestre del 2021. Sarà un’unità completamente costruita in India e dovrebbe costare circa Rs 25-30 lakh. Citroen ha iniziato a testare i prodotti sviluppati localmente nel paese. La casa automobilistica francese introdurrà un nuovissimo SUV inferiore ai 4 metri, nome in codice C21 nella seconda metà del 2021.

Il nuovo SUV inferiore ai 4 metri sarà basato sulla piattaforma Groupe PSA CMP (EMP1). Questa piattaforma modulare comune è attualmente alla base di diversi prodotti globali del Groupe PSA, inclusa la popolare Peugeot 208. La nuova piattaforma CMP è compatibile con diversi stili di carrozzeria tra cui hatchback, berlina e SUV.

Questa piattaforma può anche ospitare diversi tipi di motori come benzina, diesel, ibrido ed elettrico. In effetti, Peugeot sta già vendendo la berlina elettrica e-208 in mercati internazionali selezionati. Questa piattaforma aiuterà anche Citroen a introdurre le auto elettriche nel mercato indiano.

Questa piattaforma modulare è compatibile con diversi stili di carrozzeria, tra cui hatchback, berlina e SUV. Può ospitare diversi tipi di motori come benzina, diesel, ibrido ed elettrico. La società lancerà anche un veicolo elettrico economico basato su questa piattaforma.

La Citroen C21 rivaleggerà con Hyundai Venue, Kia Sonet, Maruti Vitara Brezza, Tata Nexon, Mahindra XUV300 e altri nel segmento dei SUV sotto i 4 metri altamente competitivo. È probabile che venga offerto con più opzioni di motore tra cui benzina aspirata da 1,2 litri, benzina turbo da 1,2 litri e diesel da 130 CV e 1,5 litri. Un nuovo rapporto dei media afferma che il nuovo SUV compatto sarà dotato di un sistema di alimentazione flessibile. Questo sistema è compatibile con un motore a benzina da 1.2 litri con miscele di etanolo a partire dal 27% fino a integralmente con biocarburante.

Ti potrebbe interessare: La nuova Citroen C5 Aircross spiata di nuovo in India

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI