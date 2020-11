Fiat Cronos avrà un nuovo look in Brasile alla fine di questo mese

Fiat Cronos non ha ancora ricevuto lo stesso aggiornamento applicato meno di due mesi fa al Fratello Argo. Ma in Argentina, la berlina compatta è già apparsa con la griglia ridisegnata e il nuovo logo che caratterizzerà tutti i prodotti del marchio di Torino in futuro. Come per Argo, non ci sono state modifiche meccaniche: Cronos ha un motore da 99 CV e 12,9 kgfm, sempre con cambio manuale a cinque marce o 1.8 16V 130 CV e 18,5 kgf, con manuale a cinque marce o automatico a sei marce.

Fiat Cronos nella sua versione aggiornata arriverà in Brasile entro la fine del mese di novembre

Oltre ai nuovi dettagli sul frontale – che includono la bandiera italiana stilizzata -, la berlina ha ricevuto l’emblema aggiornato su ruote, volante e schermo del centro multimediale. Non sorprende che il modello sia apparso per primo in Argentina, dopotutto, è realizzato nello stabilimento di Córdoba in Argentina. Ma è stato confermato che entro la fine di novembre la nuova Fiat Cronos debutterà anche in Brasile.

Non esiste ancora una stima di quanto costerà la novità: attualmente, Fiat Cronos costa da R $ 62.290 e raggiunge i R $ 81.990 per la top di gamma. Dopo l’ultimo aggiornamento Fiat Argo ha visto aumentare il suo prezzo fino a R $ 5.200 in più di prima. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali novità arriveranno dal Brasile a proposito di questo veicolo.

