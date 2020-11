Peugeot Partner, Expert e Boxer protagonisti ai What Car? Van Awards

La gamma di furgoni proposta da Peugeot ha vinto una serie di premi in occasione dei What Car? Van Awards. Ad esempio, il Peugeot Partner è stato nominato Best Small Van per praticità. Anche i furgoni Expert e Boxer sono stati vincitori nelle rispettive categorie di praticità.

La giuria di gara, composta da persone esperte, sono rimaste colpite degli interni smart del Partner grazie alla presenza del sistema di infotainment i-Cockpit, dall’eccellente carico utile massimo di 1009 kg e dal volume di carico fino 4,4 m³.

Peugeot: il marchio francese conquista diversi premi ai What Car? Van Awards grazie ai suoi furgoni

Steve Huntingford, editor di What Car?, ha detto: “I designer del Peugeot Partner hanno avuto la libertà di dare libero sfogo ad alcune soluzioni ingegnose che fanno la differenza. La disposizione degli interni i-Cockpit del Partner è la chiave poiché eleva il piccolo furgone a qualcosa di unico nel settore dei veicoli commerciali leggeri, distinguendolo dalla concorrenza. Il layout, i materiali e la moderna tecnologia del cruscotto danno l’impressione che sia stato costruito pensando al conducente e di conseguenza è speciale“.

L’Expert ha vinto lo stesso premio nella categoria Medium Van grazie al suo carico utile di 1469 kg e al volume di carico fino a 6,6 m³. Il Peugeot Boxer è stato invece nominato vincitore per praticità nella categoria Large Van in quanto i giudici dei What Car? Van Awards sono rimasti colpiti dal suo ampio volume di carico pari a 17 m³ e dal carico utile massimo di 1870 kg.

David Peel, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Siamo lieti che l’intera gamma di furgoni Peugeot sia stata premiata ai What Car? Van Awards. Vincere il premio Small Van of the Year non è un compito facile vista la qualità della concorrenza, quindi siamo molto felici di vedere What Car? riconoscere ciascuno dei nostri furgoni per la loro eccellente praticità e versatilità“.

