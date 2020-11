DS 3 Crossback facilita la guida di notte grazie ai fari Matrix Led Vision

Affrontare viaggi notturni rappresenta una delle sfide maggiori in termini di sicurezza in quanto la ridotta visibilità della strada rappresenta una minaccia con situazioni di guida particolarmente stressanti. Per fortuna la tecnologia continua ad evolversi col passare degli anni, come dimostrato dai fari Matrix Led Vision presenti a bordo della DS 3 Crossback.

Il principio che sta alla base di questa tecnologia è molto semplice: fornire la massima illuminazione, riducendo nel contempo l’abbagliamento. Ciò avviene grazie a un sistema composto da una videocamera posizionata sul parabrezza del SUV, un gruppo ottico costituito da tre LED anabbaglianti e il modulo Matrix Beam composto da 15 LED indipendenti.

DS 3 Crossback: la guida in notturna diventa più sicura grazie ai fari Matrix Led Vision

La prima caratteristica positiva offerta dai fari DS Matrix Led Vision è la firma luminosa esclusiva che rende la DS 3 Crossback ancora più accattivante. Le differenti fasi in cui è articolato il fascio luminoso prevedono un utilizzo notturno urbano con Matrix Beam disattivato tramite la modalità Anabbaglianti.

Non appena la guida diventa extraurbana, il modulo Matrix Beam attiva la modalità Abbaglianti. Tuttavia, ciascuno dei 15 LED si disattiva automaticamente all’avvicinarsi di un veicolo. In questo modo, la Crossback creerà un cono d’ombra e non arriverà mai ad infastidire i veicoli presenti nel senso opposto di marcia e anche in caso di sorpasso.

Questa tecnologia è in grado pure di rilevare in modo tempestivo un veicolo in arrivo alle spalle della DS 3 Crossback, provvedendo a regolare di conseguenza il fascio luminoso. Si tratta senza dubbio di un passo in avanti che assicura la massima sicurezza durante la guida notturna.

