Una Ferrari 225 S Berlinetta del 1952 venduta all’asta per 2,8 milioni di dollari

Najeeb Kahn, un uomo molto interessato al denaro e alle auto e accusato di frode finanziaria a nove cifre, sa quanto vale la sua collezione di vetture: ben 44,4 milioni di dollari.

Almeno questo è quanto RM Sotheby’s è riuscita a raccogliere ad ottobre dopo aver venduto all’asta la maggior parte della collezione di Kahn durante un evento apposito che aiuterà a ripagare alcuni dei tantissimi suoi debiti.

Ferrari 225 S Berlinetta: un esemplare con carrozzeria Vignale è stato proposto all’asta da RM Sotheby’s

Nell’agosto del 2019, Najeeb Kahn – CEO di Interlogic Outsourcing – è stato accusato di aver causato uno scoperto di 90 milioni di dollari presso KeyBank NA, dirigendo una serie di bonifici. Ad ottobre, le accuse sono cresciute e l’importo è passato a 122 milioni di dollari di scoperti di conto.

Nonostante ciò, è strano che Kahn sia riuscito ad accumulare una delle collezioni di auto più interessanti presenti in America. La settimana scorsa, però, la collezione è stata proposta in un’asta senza riserva da RM Sotheby’s.

La famosa casa d’aste ha immaginato che la collezione sarebbe stata venduta a una cifra compresa fra 35 e 40 milioni di dollari. Basti pensare che soltanto nove auto costavano 1 milione di dollari o più.

Una Ferrari 225 S Berlinetta Vignale del 1952 è costata 2,8 milioni di dollari mentre una Fiat 8V Supersonic Ghia del ‘53 (vista il mese scorso in un articolo dedicato) è stata venduta per 2,04 milioni di dollari. Tre Jaguar, una D-Type del ‘55, una E-Type Lightweight del ‘63 e una XKSS del ‘57, sono state vendute a un prezzo compreso tra 1,3 e 1,9 milioni di dollari. Venduta all’asta anche una Cooper-Jaguar T38 Mk II del 1955, l’esemplare numero due dei soli tre prodotti, per 1,7 milioni di dollari.

L’asta di RM Sotheby’s ha attirato oltre 2500 offerenti provenienti da 53 paesi. Kenneth Ahn, presidente di RM Sotheby’s, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati, soprattutto considerando le complessità e le sfide legate all’esecuzione di un’asta di così alto profilo con più componenti nell’attuale contesto di mercato“.

Fiat 8V Supersonic by Ghia

