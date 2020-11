Nuove dichiarazioni del CEO di Tofaş per Fiat Egea e Egea Cross

Fiat Egea è il modello più venduto in Turchia negli ultimi 5 anni. La vettura che è la versione per la Turchia di Fiat Tipo è stata presentata anche nella nuova versione dall’aspetto crossover, la Egea Cross. Oggi, il CEO di Tofaş, Cengiz Eroldu, ha rilasciato alcune dichiarazioni per questi due modelli.

“Quando si guardano le statistiche, approssimativamente un veicolo su cinque venduto in Turchia è di Fiat, Alfa Romeo o Jeep. Cresciamo anche nel segmento premium con l’Alfa Romeo e la Jeep. Come sapete, Fiat è il principale marchio nazionale in Turchia con il 95 percento delle nostre vendite totali che deriva dall’auto che viene prodotta nel nostro stabilimento di Bursa “.

“Fiat Egea è il veicolo più venduto sul mercato per il suo quinto anno e continua il suo successo. C’è una ragione per tutti questi successi. Come Tofaş, abbiamo fatto un investimento di 3 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni. Otteniamo il ritorno di questi investimenti. siamo l’unica azienda che produce sia auto che veicoli commerciali leggeri.

Abbiamo una R & S molto veloce, importante e competente e la R & S rappresenta una parte enorme nel nostro successo. L’inclusione di ricerca e sviluppo nella nostra fabbrica è molto rara anche negli OEM di tutto il mondo oggi. Il nostro successo sul mercato risiede nelle nostre rapide modifiche ai nostri prodotti e nella nostra rapida risposta al mercato.”

“Il fattore più importante del successo di Fiat Egea è stato che si trattava per la prima volta di un veicolo incentrato sul consumatore turco. Egea è nata come una vera berlina. In precedenza, convertivamo in berline veicoli nati come HB in Europa. Siamo partiti con una berlina basata sul consumatore, ci siamo presi dei rischi ma alla fine abbiamo avuto ragione.”

