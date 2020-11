Metano auto self service: portale web Snam. Come riporta il Sole, tra qualche settimana debutta il sito iovadoametano.it realizzato dal gruppo su indicazione di 3 ministeri: Trasporti, Interno e Sviluppo economico. Contiene il tutorial e tutte le informazioni per consentire agli automobilisti di effettuare il rifornimento in modalità fai da te.

Metano auto self service: portale web Snam con le istruzioni

Il sito sarà la nuova piattaforma di riferimento per il settore nazionale della mobilità a gas e a biometano. Parte così, almeno in teoria, il self service a gas e allinea il contesto italiano a quello europeo: lo prevede il decreto legislativo 257/2017 di recepimento della direttiva Dafi

Gli utenti devono essere preventivamente istruiti in merito dalle modalità di effettuazione del rifornimento (presso un distributore o attraverso un tutorial) ed essere registrati in una specifica banca dati. Così dice la legge.

Tutorial online per il metano

Ecco spiegato il portale che Snam. Sarà possibile fare rifornimento di metano in autonomia in tutti i distributori autorizzati sul territorio nazionale che nel frattempo si stanno attrezzando per presentarsi pronti ai nastri di partenza con l’avvio del rifornimento fai da te. In Italia i distributori a metano sono 1.440 e un milione le vetture alimentate a gas (il parco circolante più grande d’Europa).

Per Mariarosa Baroni (presidente di NGV Italy), è una svolta epocale che potrà aiutare il mercato del metano per autotrazione a tornare a crescere. Questo via libera rappresenta il traguardo di un grandissimo lavoro iniziato nel 2012 da NGV e che sarà fondamentale per sostenere anche tutta l’intera filiera del metano per autotrazione in Italia.

