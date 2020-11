Pininfarina Engineering annuncia liquidazione e licenziamenti

Pininfarina ha annunciato nelle scorse ore di aver avviato l’iter per la liquidazione della divisione Engineering presente a Torino. Pininfarina Engineering, che da tempo fa parte di Mahindra & Mahindra, sta affrontando ormai da diversi anni delle pesanti perdite economiche.

Secondo i dirigenti dell’azienda, attualmente la divisione Engineering non è in grado di assicurare la competitività necessaria nel suo settore. In base a quanto dichiarato dai sindacati, la liquidazione porterà al licenziamento di 138 dipendenti.

Pininfarina Engineering: 138 licenziamenti previsti dalla liquidazione

I media internazionali affermano che Pininfarina Engineering avrebbe registrato una perdita di ben 150 milioni di euro dopo il fallimento di vari grandi progetti portati avanti in Iran e Hong Kong tra cui il tracollo di una startup cinese.

Per chi non lo sapesse, la sezione Engineering dello storico marchio italiano propone vari servizi di ingegneria di prodotto e di processo, costruzione di prototipi, sperimentazione e validazione e analisi e ricerca aerodinamica con l’obiettivo di fornire dei servizi completi chiavi in mano, secondo quanto riportato sul sito Web ufficiale.

Oltre alla sede di Torino, presente in via Nizza n°262 (all’interno dello stabilimento del Lingotto), c’è quella a Monaco e Leonberg. Complessivamente, Pininfarina Engineering conta oltre 450 ingegneri che lavorano sia in Italia che in Germania.

