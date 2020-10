Peugeot lancia un’offerta gratuita per supportare le aziende

Peugeot ha deciso di lanciare un’iniziativa molto interessante che riguarda la sua gamma di veicoli commerciali leggeri proposta nel Regno Unito. In particolare, la promozione prevede 500 sterline (555 euro) di scritte gratuite sulla carrozzeria dei vari furgoni disponibili all’acquisto nel mercato britannico. L’offerta è valida per tutto novembre.

Se ciò non bastasse, il brand di PSA consente alle aziende locali di mostrare gratuitamente le informazioni sulla propria azienda attraverso cartelloni pubblicitari in quattro grandi città del Regno Unito.

Peugeot: il brand propone un’offerta davvero vantaggiosa nel Regno Unito

L’offerta sarà valida da domenica 1 a lunedì 30 novembre e vedrà Peugeot collaborare con Signs Express per soddisfare le richieste di coloro che acquistano un nuovo Partner, Expert o Boxer.

Signs Express aiuterà i clienti a scegliere design e testo da applicare sul van. Gli ordini idonei che possono beneficiare di questa promozione gratuita includono contratti di leasing, noleggio e acquisto definitivo.

La segnaletica è un modo molto importante per le aziende di pubblicizzare la propria attività. Inoltre, bisogna considerare che questo sistema pubblicitario permette di far vedere gli annunci a fino a 3000 persone in una sola ora.

Come detto ad inizio articolo, Peugeot permetterà alle aziende britanniche di apporre nome e dettagli della loro azienda sui cartelloni digitali presenti nelle aree ad alto flusso di traffico di Londra, Birmingham, Manchester e Glasgow. Questa promozione sarà valida dal 16 al 18 novembre.

David Peel, amministratore delegato di Peugeot UK, ha detto: “È fantastico per noi offrire ai clienti dei furgoni questa offerta esclusiva per tutto novembre. La scrittura di cartelli è una tradizione molto amata dalla comunità dei veicoli commerciali leggeri ed è davvero entusiasmante poterla offrire in un momento in cui disponiamo di una gamma di veicoli commerciali leggeri così forte, che include anche il veicolo a zero emissioni e-Expert“.

