Chevrolet Onix supera Fiat Strada ad ottobre in Brasile

Continua la guerra di vendite tra Chevrolet Onix e Fiat Strada in Brasile. Se a settembre era stato il pick up di Fiat a vincere la sfida come auto più venduta nel grande paese latino americano, la situazione si ribalta completamente nel mese di ottobre. Infatti con un solo giorno alla fine del mese, Chevrolet Onix ha immatricolato 11.599 unità in Brasile mentre il pick up di Fiat è attualmente al secondo posto con 9.838 unità.

Ad ottobre con un solo giorno alla chiusura del mese Chevrolet Onix sembra ormai irraggiungibile da Fiat Strada al primo posto tra le auto più vendute

Con sole 24 ore alla chiusura del mese, sembra dunque quasi impossibile che Fiat Strada possa colmare il divario con la sua rivale. In ogni caso si tratta di un ottimo risultato per il modello della principale casa automobilistica italiana, che continua a dimostrare di avere il gradimento dei consumatori brasiliani al pari della precedente generazione. Fiat Strada infatti ancora una volta risulta essere il veicolo commerciale leggero più venduto in Brasile.

Nei prossimi giorni conosceremo i dati esatti delle vendite di ottobre ma si presume che come ormai accade sempre più spesso, diverse auto di Fiat si troveranno nelle prime posizioni della classifica delle auto più vendute. Oltre a Strada ci riferiamo a modelli quali Argo, Toro, Mobi e Cronos che spopolano nelle rispettive categorie nell’importante mercato latino americano.

