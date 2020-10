La tua compagnia ti addebita un sinistro mai fatto? Lasciala. Può succedere questo: sei regolarmente assicurato con Rc auto della compagnia X. Sei sempre a Roma e ti dicono che un giorno a Genova hai causato un incidente: la tua compagnia X ti avvisa. Neghi il sinistro. Ma la controparte ha un testimone oculare. Si tratta di una truffa bell’e buona, sempre in piedi in Italia.

Una compagnia seria denuncia alla Procura della Repubblica chi s’inventa tutto di sana pianta: le frodi vanno combattute.

Un’assicurazione poco seria ti addebita il sinistro. Tu avrai il malus, con un aumento tariffario enorme. In questo caso, devi lasciarla a fine anno. In genere, a comportarsi male sono le compagnie piccole, ultra low cost in apparenza, ma che poi ti stangano trattandoti malissimo.

Quali danni vengono risarciti

Rammentiamo che la compagnia di assicurazione Rca del veicolo guidato dalla persona responsabile dell’incidente risarcisce i danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell’auto/moto assicurata. Ma anche u danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo. E i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato.

Insomma, chi fa le truffe e trova il ventre molle di compagnie flosce ha tanto da mangiare.

Il malus scatta per indennizzi di 100 euro o di 10.000 o di 100.000 euro: questo il guaio. E la compagnia molle preferisce pagare il danno con scatto del malus piuttosto che andare in causa contro il malfattore: costa fatica, tempo, spese legali.

