Lancia Delta HF Integrale: ci sono voluti 15 mesi per costruire questo progetto LEGO

Spesso e volentieri ci capita di scrivere articoli su aste riguardanti la gloriosa Lancia Delta HF Integrale. I prezzi a cui vengono proposti i vari esemplari non sono sicuramente alla portata di tutti per via della storia che ha alle sue spalle questo modello.

Per chi non può permettersi una Delta HF Integrale, però, può consolarsi (in parte) con questo straordinario progetto LEGO. Quest’ultimo replica l’iconico modello da rally nei minimi dettagli e ci sono voluti ben 15 mesi per completarlo, secondo il produttore, che ha continuamente assemblato e smontato i piccoli mattoni alla ricerca di modi per migliorarne il design ed ottimizzare il peso.

Lancia Delta HF Integrale: un bellissimo progetto LEGO dedicato all’icona del rally

Costruito su un telaio LEGO Technic utilizzando i mattoncini LEGO Creator, la particolare Delta HF Integrale dispone dell’iconica livrea Martini ed è azionata da tre piccoli motori elettrici. In aggiunta, il progetto LEGO dispone di sterzo a geometria Ackermann, sospensioni anteriori e posteriori avanzate, trazione integrale controllabile tramite la leva del cambio nell’abitacolo, differenziale anteriore e tanto altro ancora, per un totale di circa 2584 pezzi.

“Man mano che sono andato avanti, il progetto ha risvegliato in me la passione per l’ingegneria, il design e la ricerca storica che questa vettura incorpora. È stata una grande gioia conoscere gli aneddoti che ruotano attorno alla storia delle corse di questa vettura italiana“, ha dichiarato la persona dietro al progetto.

Per ora, questa Lancia Delta HF Integrale by LEGO si trova sul loro scaffale ma è presente sul sito Web di LegoIdeas con 3283 sostenitori e 478 giorni rimanenti al momento della scrittura di questo articolo.

