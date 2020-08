Jeep Compass e Renegade 4xe iniziano a lasciare le concessionarie italiane

Negli ultimi mesi abbiamo parlato più volte delle nuove Jeep Renegade e Compass 4xe che sono iniziate ad arrivare nelle concessionarie europee. Mentre i primi dettagli sono emersi circa sei mesi fa, soltanto alla fine del mese scorso il marchio automobilistico americano ha rilasciato tutte le informazioni riguardanti i nuovi veicoli ibridi plug-in.

Ora i due modelli sono iniziati ad arrivare nelle concessionarie italiane e i primi acquirenti sono riusciti finalmente a portarsi a casa le primi due Jeep ad avere la tecnologia plug-in hybrid 4xe. Sia il Jeep Renegade 4xe che la Jeep Compass 4xe dispongono di due motori elettrici e un pacco batterie da 11,4 kWh abbinati a un propulsore turbo benzina da 1.3 litri e un cambio automatico a 6 velocità.

Jeep Compass e Renegade 4xe: i primi modelli ibridi plug-in del marchio iniziano a lasciare i concessionari

Grazie a questa architettura è possibile avere due vetture in una: un veicolo che si muove sfruttando un motore elettrico e un pacco batterie agli ioni di litio ad alta tensione montato sull’asse posteriore e un veicolo tradizionale con propulsore a combustione interna disposto sull’asse anteriore.

I due motori elettrici, di cui uno posto sull’assale anteriore in abbinata all’ICE, oltre a lavorare in sinergia con il propulsore endotermico può fungere anche da generatore di alta tensione. Il secondo motore elettrico è stato piazzato sull’asse posteriore e fornisce una potenza di 61 CV e 250 m di coppia massima, generando trazione e recuperando energia in frenata.

Il motore turbo benzina utilizzato sulle Jeep Renegade e Compass 4xe appartiene alla nuova famiglia Global Small Engine (GSE) di Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Il powertrain si basa su una struttura modulare ed è disponibile per le versioni 4xe con potenza di 130 o 180 CV.

Il pacco batterie da 11,4 kWh è costituito da chimica in cobalto-nichel-manganese/grafite ed è stato posizionato sotto la seconda fila di sedili dove è protetto dagli elementi esterni. Il pacco è dotato di un circuito di riscaldamento/raffreddamento per mantenere la temperatura della batteria ottimale così da garantire le migliori prestazioni possibili.

Secondo quanto affermato dal marchio americano, il pacco batteria permette alle Jeep Renegade e Compass 4xe di percorrere mediamente 50 km in modalità completamente elettrica. La combinazione del motore endotermico e delle varie unità elettriche garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7,5 secondi, una velocità massima di 130 km/h in modalità full electric e fino a 200 km/h in modalità ibrida.