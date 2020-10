Cambio gomme invernali: molti tedeschi preferiscono farlo da soli

Il Codice della Strada presente in Germania prevede il montaggio consigliato degli pneumatici invernali da ottobre a Pasqua. Secondo uno studio condotto dalla catena dei distributori di benzina HEM, molti automobilisti tedeschi cambiano autonomamente le gomme alle proprie auto in quanto soltanto 1 su 3 si reca in officina per affidarsi a una persona più esperta.

Oltre il 50% degli automobilisti residenti in Germania effettua il cambio gomme invernali tra settembre e ottobre. Soltanto il 7% degli intervistati da HEM cambia gli pneumatici tra la fine di novembre e dicembre mentre il 23% sostituisce le gomme nel momento in cui le temperature calano oppure nevica.

Cambio gomme: oltre il 50% degli automobilisti tedeschi lo effettua tra settembre e ottobre

Sempre secondo lo studio condotto dai distributori di benzina, il 27% degli automobilisti tedeschi intervistati effettua la sostituzione delle gomme appena può mentre il 15% la programma per non dimenticarsi. Solo il 13% cambia anticipatamente gli pneumatici per evitare lunghe attese in officina.

Il 36% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare cric e chiavi per procedere con la sostituzione mentre il 34% si rivolge a un’officina e il 17% a un gommista. Oltre ad essere una questione di risparmio di tempo e denaro, il 57% dei conducenti intervistati da HEM afferma che procede con la sostituzione autonoma per piacere di farlo mentre il 43% lo fa per risparmiare.

Per il 93% degli intervistati, è giusto che le autorità facciano multe a coloro che non cambiano gli pneumatici alla propria auto mentre il 7% sostiene che ogni persona dovrebbe decidere in autonomia quando fare il cambio gomme. Il 47% degli automobilisti tedeschi intervistati si fida delle raccomandazioni date dal meccanico di fiducia circa la sostituzione degli pneumatici usurati mentre il 25% non corre rischi e procede con il cambio gomme in anticipo.

Durante la fase di acquisto di nuovi pneumatici, il 35% accetta il consiglio del rivenditore. Il 29% sceglie modelli di fascia alta. Infine, il sondaggio condotto da HEM in Germania rivela che il 34% prende in considerazione i test sugli pneumatici invernali, il 20% si fa consigliare dall’installatore mentre il 18% valuta i vari produttori di gomme.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI