I ricavi di PSA tornano a crescere nel terzo trimestre

PSA mercoledì ha registrato un leggero calo delle vendite nel terzo trimestre, con un ritorno alla crescita nella sua divisione automobilistica guidata dal rimbalzo delle vendite osservato in Europa dalla fine del confinamento. Il produttore ha beneficiato come i suoi colleghi della riapertura delle concessionarie di automobili negli ultimi mesi, sebbene diversi paesi europei, tra cui la Francia, stiano ancora una volta prendendo in considerazione misure restrittive per far fronte alla recrudescenza dell’epidemia dovuta al nuovo coronavirus.

Il gruppo francese, in fase di fusione con la rivale italo americana Fiat Chrysler, ha registrato ricavi per 15,45 miliardi di euro nel periodo luglio-settembre, in calo dello 0,8%. La sua divisione automotive ha registrato una crescita dell’1,2% nel trimestre, dopo una flessione del 35,5% nei primi sei mesi dell’anno, specifica in un comunicato il costruttore, che mantiene invariato il suo obiettivo di margine reddito operativo corrente medio superiore al 4,5% nel periodo 2019-2021 per questa divisione.

Le vendite di auto PSA sono diminuite in volume rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, ma questo calo è stato compensato dalla politica dei prezzi e dal successo degli ultimi lanci, tra cui Peugeot 208, Peugeot 2008 e Opel Vauxhall Corsa. Per tutto il 2020, il gruppo continua a prevedere un calo del 25% del mercato automobilistico in Europa.

Il gruppo PSA è entrato nella fase iniziale della sua proposta di fusione con Fiat Chrysler destinata a creare la quarta casa automobilistica al mondo, chiamata Stellantis. Fonti hanno detto a Reuters all’inizio di questa settimana che la Commissione europea avrebbe dato il via libera alla fusione proposta.

In una dichiarazione congiunta rilasciata mercoledì, i due produttori hanno annunciato che i loro consigli di amministrazione avevano approvato la possibilità per PSA di vendere fino a circa il 7% del capitale del produttore di apparecchiature Faurecia – di cui è il maggiore azionista – prima della loro fusione.

Questa disposizione, che impedirà alla futura entità risultante dalla fusione di assumere il controllo di Faurecia, dovrebbe “facilitare l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari legate alla fusione”, spiegano i produttori. I consigli, aggiungono, hanno firmato le condizioni comuni che si applicheranno alla fusione, il cui completamento è ancora previsto entro la fine del primo trimestre del 2021.

