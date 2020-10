DS 7 Crossback E-Tense riceve un nuovo motore ibrido plug-in

Dopo aver lanciato le DS 3 Crossback E-Tense 100% elettrica e DS 7 Crossback E-Tense 4×4 ibrida da 300 CV con trazione integrale, la casa automobilistica francese ha annunciato nelle scorse ore una nuova versione della DS 7 Crossback E-Tense contrassegnata con il numero 225.

Grazie all’esperienza acquisita in Formula E, DS Automobiles continua ad arricchire la sua gamma di vetture sfruttando l’elettrificazione. La nuova variante del SUV è equipaggiata da un motore benzina Euro 6.3 da 180 CV e 300 nm di coppia massima abbinato a un propulsore elettrico da 110 CV integrato direttamente nel cambio automatico a 8 rapporti.

DS 7 Crossback E-Tense: il SUV ottiene una nuova versione plug-in hybrid

Alla partenza entra in funzione soltanto il powertrain elettrico, permettendo di viaggiar in modalità full electric fino a una velocità di 135 km/h. In alternativa, il guidatore può scegliere di attivare la modalità ibrida oppure quella sport che sfrutta l’intera potenza disponibile, ossia 225 CV e 360 nm.

La DS 7 Crossback E-Tense 225 è dotata di una batteria da 13,2 kWh installata nel pianale che consente di percorrere fino a 55 km (nel ciclo WLTP) o fino a 72 km (nel ciclo WLTP cittadino) senza produrre emissioni. Queste ultime si attestano tra i 28 e 40 g/km mentre il consumo è compreso tra 1,4 e 1,6 l/100 km.

La batteria riesce ricaricarsi durante la guida sfruttando una tecnologia impiegata da DS Automobiles in Formula E. Il SUV sfrutta anche il motore a benzina durante il suo funzionamento per ricaricare la batteria. Naturalmente, il veicolo è in grado di rigenerare energia elettrica durante le fasi di decelerazione e frenata. La funzione E-Save consente di conservare una quantità di energia sufficiente a percorrere dai 10 ai 20 km in modalità 100% elettrico.

Proprio come gli altri modelli elettrificati del marchio di PSA, la DS 7 Crossback E-Tense 225 dispone di due diversi cavi di ricarica. Il primo di tipo 2 permette la ricarica tramite una presa domestica standard mentre il secondo di tipo 3 da 7,4 kW consente di sfruttare la ricarica rapida per ricaricare la batteria dallo 0% al 100% in 1 ora e 45 minuti.

A bordo del SUV francese troviamo il sistema di sospensioni DS Active Scan Suspension. Una videocamera posizionata dietro il parabrezza, assieme a quattro captatori di assetto e tre accelerometri, analizzano la struttura della strada e le condizioni di guida per trasmettere in tempo reale questi dati a un calcolatore dedicato che agisce su ciascuna delle sospensioni in maniera indipendente.

La DS 7 Crossback E-Tense 225, infine, è disponibile nelle versioni Business, Grand Chic, Performance Line e Performance Line+ ed è dotata della tecnologia di guida semi-autonoma di Livello 2.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI