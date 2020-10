Super Chance Fiat lanciata in tutte le concessionarie del Brasile

Fiat ha dato il via ad una speciale strategia di vendita nell’intera rete di concessionari autorizzati in Brasile denominata Super Chance Fiat, per mezzo della quale il cliente troverà condizioni più agevoli per l’acquisizione della sua vettura a km zero. Tra le novità dell’evento promosso, c’è la possibilità di pagare il finanziamento con tariffe speciali con prima rata da Carnevale 2021, oltre a negoziare offerte tramite WhatsApp e tramite il motore di ricerca smart del brand su internet.

Super Chance Fiat inoltre proporrà anche alcune offerte specifiche per i modelli Mobi, Argo e Cronos. Nel caso del modello subcompatto, nella versione intermedia Like con motore 1.0 Fire EVO, il prezzo suggerito è di R $ 41.990 con rate di R $ 399 e 60% di acconto, che può essere finanziato fino a 60 mesi.

Per il veicolo compatto premium, la promozione riguarda la versione base con motore Firefly 1.0 che costa R $ 53.990. E viene proposta per R $ 49.590 e che per il finanziamento ha rate di R $ 720 con il 50% di acconto. Per la berlina, nella versione intermedia Drive 1.3 con sistema multimediale di serie, il prezzo si riduce da R $ 65.790 a R $ 58.590 con il 50% del finanziamento e rate di R $ 847 in 48 mesi – tasso dell’1,42% al mese.

Grazie a Super Chance Fiat, collegandosi con il sito l’utente potrà ricercare diverse offerte a seconda della domanda dei concessionari nel territorio nazionale. Successivamente la trattativa procederà tramite WhatsApp con il rivenditore.

Per concludere l’affare, il cliente può scegliere di passare al virtuale o recarsi presso il concessionario ricercato, anche per effettuare un test drive, tra le altre procedure. Per l’opzione di acquisto via Internet, può essere richiesto di provare il veicolo a casa, in modo sicuro, comodo e senza grossi rischi per quanto riguarda la pandemia COVID-19.

Ti potrebbe interessare: Fiat Argo, Cronos e Mobi domani saranno offerte a prezzi davvero vantaggiosi

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI