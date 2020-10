Ram 1500 sfida un Ford F-150 2020 in una drag race | Video

Solitamente, le drag race vengono effettuate fra supercar e muscle car in grado di intrattenere al meglio il pubblico. In questo articolo, però, ci concentreremo su una gara di accelerazione molto particolare che vede protagonisti un Ram 1500 dotato di diverse modifiche e un Ford F-150 2020 stock, ad eccezione delle sospensioni.

Quest’ultimo è equipaggiato dal motore Coyote che riesce a sviluppare una potenza di 401 CV e 542 nm di coppia massima. Il V8 da 5 litri è abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti ed è capace di offrire tempi di cambio super rapidi. Per quanto riguarda la parte custom, questo F-150 2020 dispone di un kit di abbassamento di 8,89 cm.

Ram 1500: un esemplare modificato gareggia contro un Ford F-150 2020 stock

Passando al Ram 1500, si tratta di un modello Crew Cab dotato anche di un kit di abbassamento, anche se meno aggressivo. Il motore Hemi V8 da 5.7 litri nascosto sotto il cofano è stato abbinato a un compressore Whipple da 2.9 litri.

L’elenco delle modifiche include anche una presa d’aria fredda, degli alberi a camme personalizzati e altro ancora. A livello estetico, il Ram 1500 dispone di passaruota posteriori più larghi e delle gomme anteriori più sottili che riducono la rotazione in fase di partenza.

Nonostante le condizioni tutt’altro che ideali dell’asfalto, i due pick-up sono riusciti a completare al meglio la drag race. Per scoprire il vincitore, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI