Una Ferrari 458 Spider protagonista di un brutto incidente a Londra

Una Ferrari 458 Spider è stata gravemente danneggiata dopo essersi schiantata contro una 812 Superast e una BMW M6 a Londra. Non è chiaro al momento cosa sia successo esattamente in quanto sono state pubblicate in rete solo alcune foto e un video dell’incidente.

Tuttavia, sembra abbastanza chiaro che alla fine questa 458 Spider sarà demolita mentre le altre due vetture avranno bisogno di alcune costose riparazioni. La parte frontale della supercar del cavallino rampante sembra aver subito l’impatto maggiore. Il paraurti anteriore è graffiato e ammaccato mentre il cofano motore si è piegato verso l’alto.

Ferrari 458 Spider: un esemplare black è stato gravemente danneggiato in seguito a un incidente

La ruota anteriore di sinistra si è piegata verso l’interno, quindi sicuramente ci sono gravi danni alle sospensioni. La parte posteriore di questa Ferrari 458 Spider, invece, sembra essere intatta. La BMW M6 coinvolta nell’incidente ha subito qualche danno al posteriore. Più nello specifico, una delle ruote posteriori si è piegata e inoltre ci sono alcuni danni verso il posteriore.

Il retro della Ferrari 812 Superast sicuramente sarà costoso da riparare. Il diffusore in fibra di carbonio è stato distrutto, due dei terminali di scarico sono stati danneggiati e il paraurti non è più nella giusta posizione.

