Jeep Compass a 7 posti spiato in India

Jeep lavora già da un po’ di tempo all’introduzione di una nuova versione a sette posti del suo popolare SUV Jeep Compass nel mercato indiano. Si dice che la nuova Jeep Compass a sette posti sarà in vendita nel 2021 e presenterà una serie di modifiche e aggiornamenti rispetto alla sorella a cinque posti standard. Ora, Overdrive ha rilasciato le foto spia del prossimo SUV Compass a sette posti. Le immagini rivelano una Jeep Compass a 7 posti pesantemente mimetizzata in fase di test sulle strade indiane.

Come si vede dalla nuova serie di foto spia, la parte posteriore del mulo di prova di Compass a 7 posti sembra essere stata pesantemente rielaborata. La parte posteriore ora arriva con un nuovo set di passaruota, più esagerato rispetto al SUV standard. La versione a 7 posti ora è dotata anche di un nuovo montante D e di un quarto di vetro posteriore. Jeep potrebbe anche rielaborare leggermente il profilo posteriore del SUV, per meglio adattarsi alle dimensioni maggiorate e all’aspetto generale della versione allungata a 7 posti.

La parte anteriore del mulo di prova è stata pesantemente mimetizzata, il che potrebbe indicare un aggiornamento significativo della parte anteriore. Ciò potrebbe significare che la Jeep Compass a 7 posti potrebbe presentare una nuova serie di fari a LED, griglia anteriore, paraurti e design del cofano. In termini di dimensioni, prevediamo che anche il passo del SUV Compass a sette posti sarà leggermente aumentato. Ciò contribuirà a migliorare lo spazio per i posti a sedere della terza fila. Tuttavia, questi dettagli devono ancora essere confermati ufficialmente.

