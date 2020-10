Jeep Wrangler Willys debutta in Messico in soli 100 esemplari

Jeep ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo in Messico della Jeep Wrangler Willys 2021 dopo il debutto avvenuto a luglio negli Stati Uniti. Ispirata all’originale Willys Overland CJ-3A costruita nel 1948, la Wrangler Willys 2021 porta con sé delle caratteristiche off-road e i classici dettagli di design offerti dalla casa automobilistica americana.

La versione Willys si basa sulla Wrangler Unlimited Sport S che porta con sé la più recente tecnologia di propulsione ibrida leggera. La vettura arriva in Messico come un modello in edizione limitata in soli 100 esemplari, disponibili in quattro colori a un prezzo di 879.900 pesos (35.180 euro).

Jeep Wrangler Willys: la speciale edizione dell’iconico SUV debutta anche in Messico

Il SUV mantiene il suo design originale riconoscibile immediatamente dal badge Jeep. La versione Willys si distingue per i dettagli estetici esclusivi come la griglia a sette barre con finitura in nero lucido, la fascia anteriore con inserti neri lucidi, il badge Willys presente sui lati del cofano motore, i cerchi neri e la scritta Jeep in nero opaco posta sui lati. La Jeep Wrangler Willys 2021 dispone di fendinebbia e fari a LED e inoltre è dotata del badge 4 Wheel Drive sul portellone posteriore, accanto alla ruota di scorta.

Gli interni della Willys Edition mantengono stile esclusivo, versatilità, comfort e manovrabilità. Sono stati utilizzati dei materiali di alta qualità in tutto l’abitacolo. A bordo troviamo caratteristiche come avvio senza chiave, climatizzatore automatico, sedili in tessuto nero, sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici ed esclusivi tappetini off-road.

Sotto il cofano della Wrangler Willys troviamo il motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato alla tecnologia mild-hybrid eTorque e a una trasmissione automatica a 8 velocità. Esternamente, il SUV dispone di cerchi Moab da 17″ con finitura in nero lucido e degli pneumatici Firestone Mud Terrain T/A da 32″. Le sospensioni sono state abbinate a un impianto frenante heavy duty.

La Jeep Wrangler Willys Edition dispone di alcune caratteristiche speciali come l’assale posteriore con differenziale autobloccante, il sistema Command-Trac 4X4 Part Time e altro ancora. La sicurezza e la protezione per gli occupanti sono state fondamentali durante lo sviluppo della nuova Wrangler in quanto ci sono oltre 75 componenti di sicurezza attivi e passivi. Esempi sono la telecamera posteriore ParkView, il controllo elettronico della stabilità e il monitoraggio dell’angolo cieco.

Nella gamma del SUV proposta in Messico, la Jeep Wrangler Willys 2021 si posiziona dopo la Rubicon e la Unlimited Sport S e prima della Unlimited Sahara e della Unlimited Rubicon.

