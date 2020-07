Jeep Wrangler Willys tornerà per il model year 2021

Uno dei pacchetti in edizione speciale più popolari per la Jeep Wrangler è senza dubbio la Willys Edition. Basato sull’allestimento Sport S, la Wrangler Willys viene offerta in versione sia a due porte che a quattro porte.

In occasione del model year 2021, la casa automobilistica americana ha deciso di riproporre per un altro anno la Willys Edition. A livello di equipaggiamenti, la special edition dell’iconico fuoristrada propone un cofano motore con decalcomania Willys, dei cerchi Moab dipinti in Black Rubicon, degli pneumatici Firestone Destination Mud-Terrain da 32″, una griglia frontale con inserti in nero lucido, il pacchetto di illuminazione a LED, decalcomanie Wrangler, rock rails Rubicon e tanto altro ancora.

Jeep Wrangler: il pacchetto Willys Edition sarà disponibile anche per il model year 2021

La Jeep Wrangler Willys Edition dispone anche di ammortizzatori Rubicon, un impianto frenante potenziato e un differenziale posteriore a slittamento limitato. Queste caratteristiche, combinate con il sistema Command-Trac 4×4 di Jeep, aggiungono ancora più funzionalità al leggendario fuoristrada rispetto all’allestimento Sport S su cui si basa.

La Wrangler Willys Edition sarà disponibile in nove colorazioni per il model year 2021 tra cui Black, Bright White, Billet Silver, Firecracker Red, Granite Crystal, Sarge Green, Sting-Gray, Hellayella e la nuova Snazzberry (arriverà più tardi).

Il pacchetto avrà un prezzo di listino di 2495 dollari – 2209 euro – (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) da aggiungere a quello dello Sport S.