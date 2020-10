Opel Corsa-e: lanciata un’offerta di test drive di 48 ore nel Regno Unito

Opel, che opera nel Regno Unito con Vauxhall, offre ai potenziali acquirenti un test drive della durata di 48 ore a bordo della nuova Opel Corsa-e completamente elettrica solo per un periodo di tempo limitato.

L’offerta prende il nome di Switch it up ed è valida fino al 1° novembre. Questa propone ai potenziali acquirenti britannici due giorni interi per provare a fondo la Corsa-e a zero emissioni. La promozione aiuterà i potenziali acquirenti a scoprire per la prima volta quanto sia facile vivere con un veicolo completamente elettrico come l’Opel Corsa-e.

Opel Corsa-e: Switch it up permette di testare l’auto per ben due giorni

Sotto il cofano della vettura si nasconde una batteria da 50 kWh che garantisce fino a 336 km di autonomia con una singola ricarica. Quest’ultima può avvenire in soli 30 minuti fino all’80% utilizzando la tecnologia di ricarica rapida fino a 100 kW.

Opel propone la Opel Corsa-e con un abbonamento gratuito di sei mesi alla rete di ricarica pubblica Polar, la più grande presente nel Regno Unito che vanta oltre 7000 punti di ricarica a livello nazionale.

Oltre a questo, Vauxhall propone agli acquirenti un noleggio PCH a 275 sterline (304 euro) versando un anticipo di 2200 sterline (2437 euro). L’offerta Switch it up dedicata alla nuova Opel Corsa-e è disponibile presso tutte le concessionarie Vauxhall aderenti all’iniziativa.

