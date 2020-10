Peugeot fra le case automobilistiche più capaci a vendere online in UK

Auto Zebra, una nuova società lanciata all’inizio di questo mese che ha l’obiettivo di collaborare con le case automobilistiche per utilizzare i dati e i processi di vendita al dettaglio per vendere più auto nuove tramite Internet, ha condotto uno studio nel Regno Unito molto interessante.

La classifica dimostra che tutti i produttori hanno iniziato a spingere nelle vendite online. Al primo posto c’è Polestar come marchio automobilistico più posizionato in termini di vendite online. In seconda posizione troviamo Peugeot mentre in terza Toyota. Auto Zebra ha stilato questa classifica prendendo in considerazione tre pilastri chiave per la vendita di vetture online: esperienza cliente, tecnologia e proposta.

Peugeot: Auto Zebra lo posiziona fra i brand più capaci a vendere auto online nel Regno Unito

Secondo i criteri della società, una valutazione green superiore al 50% significa che ci sono le basi per vendere online. Una valutazione rossa inferiore al 25%, invece, vuol dire che le basi per la vendita online non ci sono e ciò dovrebbe essere affrontato per primo.

Polestar sta attuando un modello di vendita digital-first per le Polestar 1 e 2 completamente elettriche. Oltre a questo, la casa automobilistica sta collaborando con varie concessionarie.

Tony Patterson, senior partner di Auto Zebra, ha dichiarato: “Il settore automobilistico deve affrontare cambiamenti senza precedenti. L’online può fornire un vantaggio significativo, offrendo opportunità per maggiori volumi di vendita ed efficienza dei costi, quindi non dovrebbe sorprendere che i produttori si chiedano se stiano massimizzando il potenziale dell’online“.

Tomas Honz, altro senior partner di Auto Zebra, ha dichiarato che al momento Polestar ha fornito la migliore combinazione di proposta online, tecnologia ed esperienza cliente. Peugeot e le altre case automobilistiche presenti nelle successive posizioni della classifica di Auto Zebra propongono un’offerta omnichannel più completa ma al momento non sono alla pari con quanto offerto dal produttore svedese. Tuttavia, ci sono grandi opportunità da cogliere al volo e miglioramenti da apportare lungo la strada.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI