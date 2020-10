Continental sviluppa un computer ad alte prestazioni per auto elettriche

Grazie al progresso tecnologico, le ultime auto elettriche arrivate sul mercato riescono a rispondere in modo migliore alle richieste dei consumatori. In questa fase di sviluppo è molto importante il contributo di aziende che si occupano di produrre componenti e di proseguire con l’innovazione.

Ad esempio, Continental ha collaborato con Volkswagen per la nuova Volkswagen ID.3 che rappresenta per la casa automobilistica tedesca una nuova era della mobilità elettrica a zero emissioni. Il produttore tedesco di componenti ha fornito al gruppo alcune componenti chiave per la ID.3 come ad esempio il computer ad alte prestazioni (HPC).

Continental: la nuova Volkswagen ID.3 dispone di un computer di bordo ad alte prestazioni

Continental è il primo fornitore al mondo ad offrire un server performante assieme al software, aprendo così la strada al prossimo futuro della connettività v2x. Il potente computer presente a bordo della Volkswagen ID.3 controlla e salvaguarda lo scambio di dati via wireless e inoltre in futuro riceverà aggiornamenti via OTA. L’HPC rappresenta, inoltre, una tecnologia molto importante all’interno del nuovo sistema di propulsione elettrica modulare sviluppato dal gruppo automobilistico tedesco.

Helmut Matschi, membro del comitato esecutivo e responsabile dell’area di Business Vehicle Networking and Information di Continental, ha dichiarato: “Con il nuovo computer ad alte prestazioni, Continental è il primo produttore a fornire un server ad alte prestazioni utilizzabile su vasta scala nei modelli elettrici. Ciò sottolinea ancora una volta le nostre competenze nel campo della connettività dei veicoli. Insieme a Volkswagen e ad altri nostri partner, abbiamo lanciato un’innovazione pionieristica nell’intero settore della mobilità“.

Grazie al computer di bordo ad alte prestazioni sviluppato da Continental, in futuro sarà possibile installare nuove funzioni e aggiornamenti di sicurezza sfruttando una semplice connessione wireless e direttamente del veicolo.

Oltre all’HPC, Continental ha fornito altre parti molto importanti che sono state adottate su diversi modelli elettrici come la Volkswagen ID.3. Esempi sono i freni a tamburo di nuova generazione, i tubi flessibili per la gestione termica e gli pneumatici con tecnologia ContiSeal.

