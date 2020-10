La Juventus scende in campo con la potenza ibrida di Jeep

In un video, la squadra della Juventus presenta la sua nuova maglia, che pubblicizza il logo “4xe” come elemento centrale per la tecnologia ibrida plug-in di Jeep. L’innovativa tecnologia di propulsione dei modelli Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe riesce a sintetizzare mobilità fuoristrada e responsabilità ambientale con la combinazione di motore elettrico e motore a combustione. Il video fa anche sorprendenti confronti tra i moderni SUV di Jeep ei giocatori della Juventus.

Jeep e Juve hanno appena festeggiato il loro nono titolo di campionato italiano consecutivo. Lo slogan “Champions in Charge” simboleggia questo successo e allo stesso tempo fa riferimento alla nuova tecnologia ibrida plug-in di Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe. La collaborazione vittoriosa tra le due aziende, che esiste dal 2012, persegue l’obiettivo comune di oltrepassare i confini ed esplorare nuove strade. Adesso è il momento di affrontare la nuova stagione in Serie A italiana e le nuove sfide della mobilità.

I concetti di guida elettrificata sono un pilastro dello sviluppo futuro del marchio Jeep, che mira ad assumere un ruolo di primo piano nelle moderne tecnologie per una mobilità sempre più sostenibile, preservando i valori storici del marchio come avventura, autenticità, libertà e passione.

Con e-drive basati sulla tecnologia ibrida plug-in, i modelli 4xe offrono le migliori prestazioni e il più grande piacere di guida nella storia dei modelli SUV di Jeep. Renegade 4xe e Compass 4xe sono letteralmente in grado di “andare ovunque e fare qualsiasi cosa”, secondo l’affermazione del marchio “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo, la Jeep Renegade 4xe e la Jeep Compass 4xe sono auto ideali per tutti i giorni, anche grazie alla possibilità di essere completamente elettriche.

Il video evidenzia i valori speciali che condividono la Juventus e il marchio Jeep. Un secondo video, disponibile sui canali social di Jeep, mostra l’arrivo di Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe allo stadio della Juventus dopo aver attraversato Torino e dintorni.

