PSA apre in Italia la 400ª officina di Eurorepar

PSA ha deciso di aprire in Italia la sede n°400 della sua rete di officine Eurorepar Car Service, festeggiando con una campagna pubblicitaria ad essa dedicata. Eurorepar è composta attualmente da 12.000 referenze che si adattano al 90% delle auto circolanti per le strade europee.

All’interno dei centri di riparazione del gruppo automobilistico francese è possibile accedere a un servizio completo di manutenzione e riparazione della propria vettura. Ad esempio, è possibile effettuare cambio di olio, freni, pneumatici, batteria, distribuzione, sospensioni e impianto di scarico.

PSA: aperta la 400esima officina in Italia di Eurorepar Car Service

Complessivamente, Eurorepar vanta 5700 officine in Europa, Sud America e Africa e 950 presenti solo in Cina. In Italia, invece, ci sono 400 officine multimarca del gruppo PSA. Per festeggiare l’apertura della 400ª sede nel nostro Bel Paese, Eurorepar Car Service ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria sulle principali emittenti radio con due spot di 15 e 30 secondi.

Vi ricordiamo che Eurorepar Car Service offre diversi servizi tra cui assistenza, tagliando e revisione, manutenzione periodica di frizioni, freni, pneumatici, batterie e scarichi, revisione e ricarica dell’impianto di climatizzazione, diagnostica e riparazioni meccaniche.

Ogni centro è supportato dalla rete di approvvigionamento dei ricambi di PSA, riuscendo a coprire rapidamente ed efficacemente l’intero territorio internazionale. Ogni officina Eurorepar è gestita da professionisti nella riparazione e manutenzione delle auto.

