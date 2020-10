Citroën SpaceTourer sarà disponibile in UK anche con il BlueHDi 140 2.0

A partire da dicembre 2020, Citroën introdurrà nel Regno Unito una nuova motorizzazione per la monovolume Citroën SpaceTourer. Si tratta del motore diesel BlueHDi 140 S&S da 2 litri che potrà essere abbinato a una trasmissione manuale a 6 velocità o automatica a 8 rapporti in modo da dare al cliente una maggiore scelta in fase di acquisto.

Questo nuovo motore a gasolio offre 20 CV in più rispetto al BlueHDi 120 S&S EAT8, garantendo allo stesso tempo una riduzione delle emissioni di CO2 di 10 g/km. Oltre a questo, il nuovo BlueHDi 140 sarà disponibile negli allestimenti Feel e Business.

Citroën SpaceTourer: la casa francese ha annunciato un nuovo motore diesel per la monovolume

Il cambio manuale a 6 marce sostituisce anche il precedente a 6 rapporti disponibile con il BlueHDi 150, portando un calo delle emissioni di anidride carbonica di 11 g/km e un consumo di carburante migliorato. La nuova trasmissione manuale a 6 velocità è disponibile con l’allestimento Flair.

La casa automobilistica francese ha sviluppato il Citroën SpaceTourer pensando alle famiglie e agli utenti aziendali. Le versioni Feel e Flair sono orientate alle famiglie in quanto all’interno ci sono ben otto posti a sedere di serie.

Oltre a questo, abbiamo varie caratteristiche studiate appositamente per le famiglie come i sedili posteriori montati su binari guida per una modularità ottimale, uno specchietto che permette di avere sempre sott’occhio i bambini e sei punti di montaggio Isofix con attacchi superiori. In termini di dimensioni, entrambi gli allestimenti sono disponibili in Medium e XL, con quest’ultimo che offre 35 cm in più di lunghezza complessiva.

Il brand di PSA ha pensato anche agli utenti aziendali con l’allestimento Business

A bordo dello SpaceTourer Flair troviamo varie caratteristiche standard come i sedili in pelle nera, i braccioli individuali per i sedili del conducente e del passeggero anteriore, un tetto apribile in vetro panoramico, delle porte laterali con scorrimento elettrico, un display head-up, il monitoraggio dell’angolo cieco, la telecamera posteriore a colori con visione a 180°, accesso e avvio senza chiave e sistema Citroën Connect Nav. Come detto poco fa, il nuovo Citroën SpaceTourer è disponibile anche per i professionisti nella versione Business.

Il marchio di PSA ha aperto ufficialmente già gli ordini nel Regno Unito con le prime consegne che avverranno a partire dall’inizio del 2021. Per i prezzi, si parte da 37.640 sterline (41.492 euro) per il Citroën SpaceTourer Feel con motore BlueHDi 120 S&S da 1.5 litri abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e in versione Medium fino ad arrivare a 48.600 sterline (53.574 euro) per l’e-SpaceTourer Business 100% elettrico in versione Medium con motore elettrico da 50 kWh da 136 CV.

