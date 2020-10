Peugeot ha rinnovato la partnership con Tennis & Friends

Col rinnovamento della partnership tra Peugeot e Tennis & Friends siamo ormai giunti alla decima edizione di collaborazione col progetto di prevenzione proposto da Tennis & Friends che ormai da nove anni a questa parte sensibilizza sulla importantissima cultura della prevenzione sanitaria. Il progetto intrapreso da Tennis & Friends, di cui quindi Peugeot fa parte, viene realizzato tramite un set di visite specialistiche gratuite prenotabili direttamente online sul sito dedicato (www.tennisandfriends.it) ma con posti limitati.

La volontà di rinnovare la partecipazione da parte di Peugeot nel weekend che comincerà domani (17 e 18 ottobre) proviene anche dal fatto di fornire il trasporto dedicato ai medici con una flotta dedicata di veicoli LEV sia completamente elettrici che plug-in hybrid. Il personale medico disporrà in questo modo di diverse Peugeot e-2008 che dispone appunto della motorizzazione completamente elettrica e le Peugeot 508 Hybrid dotate della motorizzazione ibrida con possibilità di ricarica e capace di percorrere oltre 50 chilometri in modalità completamente elettrica.

L’importanza della prevenzione

Il fatto di legare le attività di prevenzione di Tennis & Friends con Peugeot rappresenta un passaggio fondamentale visto che tematiche di questo tipo sono particolarmente importanti anche per quello che riguarda la mobilità. Non bisogna quindi mai abbassare la guardia e in casa Peugeot sanno bene comportarsi anche in riferimento ai propri clienti che frequentano le concessionarie dedicate. Tutti adottano infatti un protocollo particolarmente rigido configurato dal brand We All Care che viene adottato anche nella sede italiana di Peugeot.

La transizione energetica rappresenta un elemento molto importante nella mobilità che ci attende e in Peugeot si stanno muovendo anche in questo senso, peraltro investendo anche in questo campo già da qualche anno. Non è un caso che i francesi possiedono già a listino sette diverse vetture con alimentazione completamente elettrica o del tipo plug-in hybrid.

