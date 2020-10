ForumAutoMotive il 27 ottobre: Milano è viva

#ForumAutoMotive il 27 ottobre è la prova che Milano è viva. Non è fatta di monopattinisti sfaccendati. C’è invece chi si muove in auto per lavoro e svago. Come ricorda Pierluigi Bonora, promotore di #ForumAutoMotive, la mobilità è oggi un tema al centro dell’agenda delle istituzioni centrali e locali. Alle tavole rotonde, si parlerà del piano incentivi varato dal Governo, l’arrivo della mobilità “dolce” nei grandi centri cittadini con i relativi problemi di sicurezza. Più le risorse del Recovery Fund collegati alla smart mobility e al rilancio del settore automotive.

#ForumAutoMotive il 27 ottobre: dove

L’evento, in programma presso l’Enterprise Hotel (Corso Sempione, 91), nel rispetto delle normative anti-Covid,, prevederà un limitato numero di ospiti in presenza e sarà interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook specifica.

Si terranno tre tavole rotonde con tutti i rappresentanti della filiera automotive (autotrasporto, concessionari, auto e alimentazioni) ed esponenti politici. I dibattiti affronteranno i temi di stretta attualità dei singoli settori anche e soprattutto in funzione delle decisioni prese dal governo e della crisi causata dalla pandemia.

Auto come protezione per tutti in emergenza sanitaria

Un settore strategico, quello automotive troppo spesso dimenticato e che nella fase più acuta della pandemia ha consentito al nostro Paese di restare in piedi e affrontare l’emergenza con minori disagi: un guscio ultra protettivo contro le infezioni nei mezzi pubblici.

